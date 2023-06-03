Alkol ve sigara yasaklarında Türkiye birinci oldu

Alkol, tütün ve gıda kısıtlamalarında Türkiye, Avrupa'da 30 ülke arasında ilk sırada yer aldı. Almanya listede sonuncu oldu.

Sozcu.com.tr

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İngiliz Daily Mail gazetesinde yayımlanan bir araştırmaya göre, Türkiye, Avrupa’da 30 ülke arasında yeme içme kısıtlamalarında ilk sırada yer aldı.

2023 Dadı Devlet Endeksi’nde Türkiye, alkol, e-sigara, gıda ve alkolsüz içecekler ve tütün ürünlerine dönük kısıtlama sıralamasında 100 üzerinden 54,2 puanla ilk sırada yer aldı.

İngiltere’de kurulu bulunan Ekonomik İlişkiler Enstitüsü ve Avrupa Politika Bilgi Merkezi tarafından yapılan araştırma sonuçlarına göre hazırlanan endekste, alkol, tütün ve gıda ürünlerine dönük kısıtlamalar üzerinden devletlerin yaşam tarzına müdahalecilikleri ölçüldü.

Türkiye, alkol ve elektronik sigara kısıtlamalarında ilk sırada yer alırken, gıda ve alkolsüz içeceklere ilişkin kısıtlamada Macaristan’ın ardından ikinci oldu.

Tütün kısıtlamalarında ise Türkiye, listede İngiltere, Macaritan ve İrlanda’nın ardından dördüncü sırada yer aldı.

EN LİBERAL ÜLKE ALMANYA

Listede Almanya, yeme içme kısıtlamaları konusunda Avrupa’daki 30 ülke arasında en liberal ülke olarak dikkat çekti. Çekya ve İtalya, en liberal ülkeler arasında ikinci ve üçüncü sırayı aldı.

Ekonomik İlişkiler Enstütüsü’nde yaşam tarzı ekonomisi şefi olan ve raporu hazırlayan Christopher Snowdon, “dadı devlet” düzenlemelerini eleştirdi. Rapor, yeme içme konusundaki katı kısıtlamaları ile yaşam beklentisinde artış arasında bir korelasyon olmadığına, bu uygulamaların fiyatları artırıp özgürlükleri sınırladığına işaret edildi.

Listede Norveç ve Litvanya, yeme içme kısıtlamalarında Türkiye’nin ardından ikinci ve üçüncü sırayı aldı.