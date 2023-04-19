Edirneli baklavacı: 25 yıldır buradayım, böylesini görmedim

Edirneli baklavacı Halil Özer, Ramazan Bayramı öncesinde sipariş alamamaktan dert yandı. Özer, yerli halkın baklava alamadığını ifade ederken Bulgaristan'dan gelen turistlerin baklava aldıklarını söyledi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Edirne Çilingirler Çarşısı'ndaki baklavacı İbrahim Halil Özer, Ramazan Bayramı öncesinde; “25 senedir buradayım, ben böyle berbat bir iş görmedim. Bir kilo baklava, en ucuzu 100 lira. Bir kilogram cevizli baklava 100 lira, fıstıklı baklava 200 lira, fıstık sarması 300 lira, ev baklavası 180 lira” dedi.

Ramazan Bayramı öncesinde baklavacılar, sipariş alamamaktan dert yandı.

Esnaf İbrahim Halil Özer, kentte yerli halkın alım gücü olmadığı için baklava alamadığını kur farkından dolayı Bulgaristan'dan kente alışveriş yapmaya gelen turistlerin baklava aldıklarını söyledi.

“ŞU ANDA DAHA SİPARİŞ ALAMADIK”

İbrahim Halil Özer, şunları söyledi:

“25 senedir buradayım, ben böyle berbat bir iş görmedim. Neden, ekonomi çökük. İnsanların alım gücü yok. Bir kilo baklava, en ucuzu 100 lira. Türkler onu bile alamıyor. Yabancılar gelmediği sürece bizim işler olmuyor. Şu anda zor durumdayız.

Baklava fiyatları biraz arttı ama biz zam yapmadık. 120-130 lira olması gerekiyor ama biz 100 liradan satıyoruz. Bir kilogram cevizli baklava 100 lira, fıstıklı baklava 200 lira, fıstık sarması 300 lira, ev baklavası 180 lira, midye 220 lira. Geçen bayram pandemi vardı pek fazla yoktu ama iki sene önce vardı. Şu anda daha sipariş alamadık.” (ANKA)

İlginizi Çekebilir Manisa'da sezonun ilk kirazı kilogramı 800 liradan satıldı

İlginizi Çekebilir Merkez Bankası açıkladı: İşte dolar, faiz ve enflasyon tahmini