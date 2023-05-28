Ekonominin belirsizliğe tahammülü yok

Çifte kur, çifte faiz finansal sistemi tehdit ederken, yeni yol haritasının acilen netleşmesi gerektiğini belirten uzmanlara göre ekonomideki belirsizlik daha fazla yönetilemez.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

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Türkiye pazar günü Cumhurbaşkanlığı seçimi için ikinci kez sandığa giderken, piyasaların gözü kulağı da sandıktan çıkan sonuçta ve yeni kurulacak olan hükümetin ekonomi politikalarına yönelik vereceği mesajlarda olacak. Kamunun döviz kuru, piyasa faizini kontrol etmeye yönelik izlediği mevcut para politikası, ticari hayatı da olumsuz bir şekilde etkilerken piyasada faizler son 20 senenin zirvesine çıktı. Çifte kur, çifte faiz, kredi koşullarında zorluklar, finansal sistemi her geçen gün daha da tehdit ederken, ekonomistler seçim sonrası yol haritasındaki belirsizliğin bir an önce ortadan kalkması gerektiğine dikkat çekiyor. İktidarın sadece ikinci turda kazanmaya odaklandığını belirten Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakkı Öztürk, ekonomi açısından sadece doların daha fazla yükselmesini önlemeye çalıştıklarını, mevcut ekonomik durumla ilgili çok fazla konuşup açıklama yapmalarının ‘panik havası olduğunun kabulü' anlamına gelebileceği için bundan kaçındıklarını söyledi.

SESSİZ KALMAYI SEÇTİLER

Öztürk, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ‘faizleri düşürmeye devam edeceğiz' açıklamasını tekrarlaması dışında ekonomi yönetiminden piyasalara yön verecek açıklamalar gelmediğine işaret etti. İktisatçı Prof. Dr. Burak Arzova ise iktidarın seçim sonrası mevcut politikalara devam edileceği yönündeki söylemlerinin mümkün olmadığını, ekonomi ;olitikalarında sert bir U dönüş beklediğini beliterek, “Kur Korumalı Mevduat'tan (KKM) hemen çıkış mümkün değil ama sistem sürdürülebilir olmadığı için mevcut poltikalardan kademeli bir çıkış olacaktır. Bu nedenle bu süreçte sessiz kalmayı seçtiler” dedi.

Piyasalarda güven yeniden kazanılmalı

Yabancı yatırımcıyı çekmek için piyasa güvenini yeniden kazanmak gerektiğini vurgulayan uzmanlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, döviz kurunun sıkı kontrolüne ve enflasyona rağmen büyümeyi desteklemek için faiz indirimlerine dayanan alışılmadık ekonomi modelinin sürdürülemez olduğunu savunuyor. Ekonomistler, ortodoks bir politika değişikliği olmadan lirayı ve kredileri desteklemek için alınan tüm önlemlerin sınırlı bir alanı kaldığına dikkat çekiyor.

Millet İttifakı'nın ‘kadroları ve politikaları' net

Doç. Dr. Hakkı Öztürk, “Buradaki problem ve belirsizlik eğer Erdoğan devam ederse nasıl bir ekonomi yönetimi olacak, isimler kimler olacak belli değil. Her ne kadar yeni ekonomi modelinin devam edeceği söylense de, tüm uzmanlar bunun sürdürülemeyeceğinin farkında. Dolayısıyla da ekonomi politikalarının nasıl olacağıyla da ilgili ciddi belirsizlik var. Öte yandan Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu kazandığı takdirde, ekonomi kadroları ve uygulayacağı ekonomi politikaları büyük oranda belirlenmiş durumda” değerlendirmesini yaptı.