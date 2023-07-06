Erdoğan’dan emekli maaş zammı açıklaması

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, emekli maaşlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, emekli maaşlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

“Bakanlarımıza gerekli talimatları verdim” diyen Erdoğan, “Bakanlarımız çalışmalarına başladılar. İnşallah önümüzdeki haftalarda gerekli açıklamaları yapacağız” diye konuştu.

Erdoğan, “Enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz” dedi.

6 AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE 19,77

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dün haziran ayı enflasyonunu yüzde 3,92, 6 aylık enflasyonu da yüzde 19,77 olarak açıklamıştı.

Buna göre, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 19,77 olarak açıklanan 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Ancak bu artış, kök aylıklara uygulanacak.

Yani yüzde 19,77 artış sonrası kök aylığı 7 bin 500 TL’nin altında olan emekliler, yine 7 bin 500 TL aylık almaya devam edecek. 6 bin 500 TL kök aylığı olan bir emekli ise 7 bin 800 TL; yani yalnızca 300 lira zam almış olacak.

SSK ve BAĞKUR emeklilerinin aldığı en düşük emekli aylığı olan 7 bin 500 liraya ilişkin, seçim öncesinde de herhangi bir vaat verilmemiş; emekli aylıklarına kademeli artış yapılacağına ilişkin açıklamalar yapılmıştı. Söz konusu kademeli artışın ise kök aylıklara uygulanacağı belirtiliyordu.

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