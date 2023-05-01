Erdoğan’dan emekli maaşlarına zam vaadi

Emekli maaşlarına iyileştirme vaadi veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Seçimden sonra yeni Meclis'in yasama faaliyetlerine başlamasıyla 7 bin 500 liranın üzerinde emekli maaşı alanları sevindirecek haberi milletimizle paylaşacağız" dedi.

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da Memur-Sen Genel Kuruluna katılarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan burada yaptığı konuşmasında “Seçimden sonra yeni Meclis’in yasama faaliyetlerine başlamasıyla 7500 liranın üzerinde emekli maaşı alanları sevindirecek haberi milletimizle paylaşacağız” dedi.

Memurların beklediği zam farkına yönelik de açıklamalar yapan Erdoğan “Temmuzda enflasyon farkı yanında, refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız. Memurlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yine tutacağız” ifadelerine yer verdi.

KİRA AÇIKLAMASI

Artan kira fiyatlarına yönelik de açıklama yapan Erdoğan, artan kira fiyatlarına yönelik hazırlıkların yapıldığını belirterek şu ifadelere yer verdi:

“TOKİ vasıtasıyla daha fazla konut üreterek, memur ve ücretlinin refah kaybının önüne geçerek, bu meseleyi mutlaka çözüme kavuşturacağız. Deprem sonrası özellikle büyükşehirlerimizde aniden artan kira fiyatlarıyla ilgili de gerekli hazırlıkları yapıyoruz.”

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