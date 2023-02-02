Gazdaki gizli zam sebepsiz zenginleştiriyor

Doğalgaz faturalarına yansıyan gizli zammın uzun süredir yapıldığı ortaya çıktı. Danıştay savcısı uygulamanın dağıtım şirketi açısından sebepsiz zenginleşmeye neden olduğu tespitini yaptı.

Erdoğan SÜZER

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SÖZCÜ'nün gündeme getirdiği doğalgazdaki ‘gizli zam' yönteminin 2018 yılından bu yana devam ettiği, Danıştay'a 2019'da açılan iptal davasının ise o tarihten bu yana gündeme bile alınmayarak şirketin korunduğu ifade edildi. Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş tarafından açılan iptal davasına Danıştay Savcısı Fetih Sayın'ın yazdığı iptal gerekçesi ise vatandaşın gazının gizli zam yöntemiyle adeta çalındığının tespiti oldu. Savcı Fetih Sayın, doğalgaz dağıtım şirketinin vatandaşa satmadığı gazın parasını aylar öncesinden peşin alıp parayı işlettiğini, bu durumun şirkete ‘sebepsiz zenginleşme' sağladığını yazdı. Ancak dava gündeme alınmadığı için savcının bu tespitlerinin 4 yıldır adliyenin tozlu raflarında bekletildiği öğrenildi. Kartlı sistemle doğalgaz satın almış vatandaşlara sonradan zam yüklenmesine neden olan düzenlemenin iptali için ABB Başkanı Yavaş'ın açtığı davaya görüş yazan Savcı Sayın, “Abone daha kullanmadığı ve belki de çok uzun süre kullanmayacağı gazın bedelini peşin ödemekte, idare ise henüz satışını gerçekleştirmediği malın bedelini alıp işletme imkanına kavuşmaktadır” ifadelerini kullandı.

TASARRUFTAN ALIKOYUYOR

Aboneler tasarruf hakkından yoksun kalırken idarenin ise parayı işletme hakkına kavuştuğuna işaret eden Sayın, “Dava konusu kurul kararı ile dayanağı yönetmelik hükümlerinin iptalinin gerektiği düşünülmektedir” görüşünü paylaştı.

Haksız toplanan para tüketiciye iade edilmeli

Tüketici Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteri Ergün Kılıç, peşin alınan doğalgaza sonradan zam yapılmasına yol açan düzenlemenin iptali için federasyon olarak dava açtıklarını ancak Danıştay'ın, tüketicileri bu işte ‘taraf' görmediğini söyledi. ABB'nin açtığı davanın ise bir türlü başlamadığına işaret eden Kılıç, “Davanın bir an önce sonuçlandırılıp, doğalgaz şirketinin sebepsiz zenginleşmesine yol açan düzenleme iptal edilerek haksız yere toplanan paraların tüketicilere iade edilmesini bekliyoruz” dedi.