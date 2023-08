Kiracı anketinde çok çarpıcı sonuçlar

Ipsos'un araştırmasına göre, yüzde 25'ten fazla kira artış talebine maruz kalan kiracıların oranı bir yılda yüzde 51'den yüzde 69'a çıktı. Oturulan evden ve semtten memnuniyet azalmasına rağmen 'Bütçeme uygun ev bulamam' korkusu, yüksek kira zamlarını kabul edenlerin sayısını artırdı.

Ipsos Araştırma şirketinin kiracılar ve ev sahiplerine ilişkin yaptığı bir araştırma, geçen yıl her iki kiracıdan birinin yüzde 25’ten fazla kira zammına maruz kalırken, bu yıl her on kiracıdan yedisinin bu durumla karşılaştığını ortaya koydu.

Bu durumun her geçen gün daha da kötüye gittiğinin altı çizilen araştırmaya göre, devletin açıkladığı yasal orandan daha fazla kira artış talebine maruz kalan kiracıların oranı bir yılda yüzde 51’den yüzde 69’a çıktı.

Geçen sene resmi sınırdan daha fazla kira artış talebi ile karşılaşan kiracıların yaklaşık dörtte üçü bu talebi kabul etmek zorunda kalırken, bu sene ise bu durumda olan neredeyse her on kiracıdan dokuzu resmi sınırdan fazla olan artış talebini kabul etmek durumunda kaldı.

YÜZDE 86’SI KABUL ETMEK ZORUNDA KALDI ÇÜNKÜ…

Araştırmada dikkat çeken noktalardan biri de, yasal sınırdan daha fazla kira zammına maruz kalan kiracıların yaşadığı çaresizlik…

Ev sahibinin talep ettiği kira artışını kabul etmek durumunda kalanların oranı Haziran 2022’de yüzde 73 oranındayken Temmuz 2023’te bu oran yüzde 86’ya çıktı.

Kabul etmeyenlerin oranı da yüzde 27’den 14’e geriledi.

Araştırmaya göre, her 10 kiracıdan 9'u bugün taşınmak zorunda kalsa bütçesine uygun bir ev bulamayacağını düşünüyor.

Oturduğu semtten memnun olmayanların oranı bir yılda yüzde 25’ten yüzde 28’e çıkarken, oturduğu evden memnun olmayanların oranı ise yüzde 31’ten 35’e çıktı.

KİRACILARIN YÜZDE 51’İNİN KİRASI, GELİRİNDEN FAZLA ARTTI

Araştırmada ayrıca, yapılan kira artışlarının kiracıların yarısının gelirinden daha yüksek olduğu belirlendi ve 2022’ye göre 4 puanlık bir artış olduğu tespit edildi.

‘Son bir yılda kiram gelirimden daha fazla arttı’ diyenlerin oranı yüzde 47’den yüzde 51’e çıktı.

‘Gelirim ve kiram birbirine yakın seviyede arttı’ diyenlerin oranı ise yüzde 39’dan yüzde 35’e düştü.

EV SAHİPLERİ MADDİ KAYBA UĞRADIĞINI DÜŞÜNÜYOR

Öte yandan ev sahipleri ise, eski kiracılar nedeniyle maddi kayba uğradığını düşünüyor.

‘Kiralar sürekli artarken mevcut kiracılar maddi kayba uğruyorum’ diyen ev sahiplerinin oranı bir yılda yüzde 58’den yüzde 70’e yükseldi.

Maddi kayba uğramadığını söyleyenlerin oranı da yüzde 42’den 30’a geriledi.

