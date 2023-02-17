Mantolama imar affı kadar tehlikeli

Çürük binalara bile mantolama yapıldığını bildiren Saraçoğlu, sağlam raporu verilmeyen binalara mantolamanın kanunla yasaklanması gerektiğini söyledi.

Erdoğan SÜZER

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Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Kurucu Başkanı Tekin Saraçoğlu, mantolamanın çürük binalardaki riskleri gizleyip, sahte güvenli bina algısına yol açtığı uyarısında bulundu. Depremle birlikte mantolama kaynaklı risklerin daha da önem kazandığını belirten Saraçoğlu, sağlam olmayan binalara mantolama yapılmasını önleyecek, mantolamayı rapor ve ruhsat şartına bağlayacak bir yasanın acilen çıkarılması gerektiğini söyledi.

SAĞLAMLIK RAPORU

SÖZCÜ'ye konuşan Saraçoğlu, mantolamanın enerji tasarrufu açısından önemli olduğunu ancak uygulamada can ve mal kaybına yol açabilecek çok tehlikeli hatalar yapıldığına dikkat çekti. Güvenli olmayan binaya mantolama yapmanın imar affı kadar tehlikeli olduğunu ifade eden Saraçoğlu, “İnceleme sonucunda sağlam olduğu anlaşılan ya da doğru teknikle güçlendirilmiş binalara mantolama yapılır. Ancak ne yazık ki ülkemizde güvenliği olmayan binalar, hatta çürük binalar mantolanıyor. Sonra da sanki bina yeniymiş gibi içinde oturuluyor, başkalarına satılıyor ya da kiralanıyor. Halbuki bina eski haliyle riskli bir şekilde yerinde duruyor” dedi.

Saraçoğlu, binaların önce mühendislere incelettirilmesi, gerekirse güçlendirme yapılması, sağlam raporu alındıktan sonra mantolama yapılması gerektiğini söyledi. Acilen çıkarılacak bir yasayla mantolamada sağlamlık raporunun zorunlu hale getirilmesini öneren Saraçoğlu, “Rapor da mutlaka ruhsata bağlanarak belediye kontrolü devreye alınmalı. Aksi halde güzel görünen o riskli binalarda yeni acılar yaşarız” uyarısında bulundu.

Bayram otel örneği

Tekin Saraçoğlu, çürük binaya mantolama yapılması halinde yaşanacak felakete Van depreminde yerle bir olan Bayram Otel örneğini verdi. Depremden sadece bir yıl önce mantolama yapılan Bayram Otel'in 2011'de 5.6 büyüklüğündeki depreme dayanamayarak çöktüğünü hatırlatan Saraçoğlu, “O otel mantolamayla güzel ve güvenli gibi gösterilmişti. Ama 24 kişiye mezar oldu” dedi. 1964'te temeli atılan Bayram Otel'de, 2010 yılında 1 milyon dolar harcanarak mantolama ve yenileme yaptırılmıştı.