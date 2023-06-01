Seçimin ardından yabancıların konut alımları hızlandı

Türkiye'de Şubat başında Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem, ardından da seçim atmosferi ile durgunlaşan global yatırımcıların konut talebinde canlanma gözlendi. Global yatırımcıya konut satışı gerçekleştiren şirketlerin mesaileri yüzde 600 arttı.

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Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Başkanı Faruk Akbal, seçim sonrası belirsizliklerin ortadan kalkması ile birlikte global yatırımcıların konut talebinde canlanma gözlendiğini belirterek, birkaç hafta içinde 1.5 milyar dolar değerindeki bekleyen talebin Türkiye’ye geleceğini tahmin ettiklerini söyledi.

Türkiye’de Şubat başında Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem, ardından da seçim atmosferi ile durgunlaşan piyasaların seçim sonrası hareketlenmeye başladığını belirten Akbal, seçimin hemen ardından global yatırımcıya konut satışı gerçekleştiren şirketlerin mesailerinde yüzde 600’ü aşan canlanma olduğuna işaret etti.

TALEP YENİDEN CANLANIYOR

Akbal, “Bu sene ilk beş ay depremin ve seçimin gölgesinde geçti. İlk dört ayda ise geçen sene ilk dört aya kıyasla 7,308 adet daha az konut satıldı. Şimdi bu talep geri toplanacak. Önümüzdeki birkaç hafta içinde 1.5 milyar dolar değerindeki bekleyen talebin Türkiye’ye geleceğini tahmin ediyoruz” dedi.

TÜİK verilerine göre, yabancılara konut satışı Ocak-Nisan döneminde yüzde 35.1 azalışla 13,483 adet oldu.

Akbal, deprem ve seçim etkisiyle beklemeye geçen talebin yeniden toparlanmasının yanı sıra; İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa gibi şehirlerin prim potansiyelinin Paris, Londra, Berlin gibi gelişmiş ülke şehirlere göre daha yüksek olmasının da Türkiye’ye artan ilgide etkili olduğunu belirtti. (REUTERS)

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