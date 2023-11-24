Turist sayısı 10 ayda 50 milyonu aştı

Türkiye’yi tercih eden toplam ziyaretçi sayısı yılın 10 ayında 50,2 milyona ulaştı.

Sozcu.com.tr

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Kültür ve Turizm Bakanlığının verilerine göre, 2023 yılının 10 ayında toplam 50 milyon 217 bin 181 ziyaretçi ağırlandı.

Türkiye'ye ocak-ekim döneminde gelen ziyaretçilerin 44 milyon 200 bin 79'unu yabancılar oluştururken yurt dışı ikametli vatandaşlar ise 6 milyon 17 bin 102 kişi ile 10 aylık toplam ziyaretçi sayısı içerisinde yerini aldı.

Tatillerinde Türkiye'yi tercih eden yabancı sayısı 10 ayda, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,58 artış gösterdi.

EN ÇOK ZİYARETÇİ RUSYA’DAN

Türkiye'ye ocak-ekim döneminde en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında da Rusya Federasyonu bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26,02 artış ve 5 milyon 838 bin 203 kişi ile birinci sırada yer aldı.

Almanya yüzde 8,38 artış ve 5 milyon 715 bin 838 kişi ile ikinci, İngiltere (Birleşik Krallık) yüzde 12,28 artış ve 3 milyon 598 bin 870 kişi ile üçüncü oldu. İngiltere'yi Bulgaristan ve İran izledi.

ALMANYA EKİMDE İLK SIRADA

Türkiye'yi ekim ayında ziyaret eden yabancı sayısı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,83 artarak 4 milyon 987 bin 112'ye ulaştı.

Ekim ayında en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında bir önceki yılın aynı ayına göre 860 bin 635 kişi ile Almanya birinci, 672 bin 198 kişi ile Rusya Federasyonu ikinci, 441 bin 449 kişi ile İngiltere (Birleşik Krallık) üçüncü sırada yer aldı. İngiltere'yi sırasıyla Bulgaristan ve İran takip etti.

42 MİLYAR DOLAR GELİR

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Turizm gelirlerinde 2023 Ocak-Eylül döneminde 42 milyar dolara ulaştıklarını belirterek “Geçen yılın aynı döneminde ulaştığımız 35 milyar dolarlık gelirle kıyaslandığında, yüzde 20’lik bir artış elde ettiğimizi memnuniyetle görüyoruz.” dedi.

Ersoy, 2017 yılında 65 dolar olan kişi başı gecelik harcama rakamının geçen yıl 89 dolara yükseldiğini, bu sene ise 100 dolar ile tamamlamayı planladıklarını bildirdi.

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