Yabancı ekonomistlerden seçim yorumu: Politikada değişiklik ihtimali izleniyor

Bloomberg'in analizine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi yeniden kazanma ihtimali uluslararası piyasalarda tedirginlik yaratıyor. TL'de ve varlık değerlerinde düşüş bekleyen yatırımcılar, ekonomi politikalarında değişim olasılığını değerlendiriyor.

Sozcu.com.tr

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Piyasa aktörleri, pazar günkü cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerine odaklandı. Seçim sonrası Türk lirasında nihai bir düşüş olacağına dair beklenti arttı. Hisse senetleri ve tahviller düştü.

ABD’li finans ajansı Bloomberg’de yer alan seçim ve ekonomi analizine göre; piyasalar, döviz kurunun sıkı kontrolüne ve enflasyona rağmen büyümeyi desteklemek için faiz indirimlerine dayanan alışılmadık ekonomi modelinde değişiklik olasılığını değerlendiriyor.

Bu süre içinde hükümet, lirayı desteklemek için çeşitli müdahalelerde bulundu ve bu durum Türkiye’nin net rezervlerinin 21 yıl sonra ilk kez sıfırın altına düşmesine neden oldu.

Haberde Türkiye’deki finansal piyasaların geleceğine ilişkin uzman görüşlerine de yer verildi. Piyasa uzmanlarının yorumları şöyle oldu:

ERDOĞAN’IN KAZANDIĞI SENARYO FİYATLANIYOR

İngiltere’nin en büyük varlık yöneticisi Legal & General Investment Management’ın gelişen piyasalar birimi başkanı Uday Patnaik, “Beklenti Erdoğan’ın kazanacağı yönünde, bu yüzden piyasada bunun fiyatlandığını düşünüyorum” dedi.

Patnaik, “Sorun, onun alışılmışın dışında para politikasında herhangi bir değişiklik olup olmadığıdır” diye ekledi.

‘POLİTİKA DEĞİŞİKLİĞİ ŞART’

Londra merkezli Tellimer’in kıdemli ekonomisti Patrick Curran, “Ortodoks bir politika değişikliği olmadan lirayı ve kredileri desteklemek için alınan bu önlemlerin sınırlı bir alanı kaldı” dedi.

Tellimer, “Yabancı yatırımı çekmek ve cari açığı azaltmak için keskin faiz artırımları ve lira devalüasyonu olmazsa, kağıttan ev sonunda çökecek” değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE’NİN AZ BİR MÜDAHALE ALANI KALDI

Lahey merkezli Neuberger Berman’ın yöneticisi Kaan Nazlı ise rezervler azalırken, Türkiye’nin müdahalelere devam etmek için çok fazla olmasa da biraz daha alana sahip olduğunu söyledi.

Nazlı, bankalar ve diğer merkez bankaları ile olan takas (SWAP) hatları da dahil olmak üzere, Türkiye’nin 23 ila 25 milyar dolar arasında harcanabilir nakde erişebileceğini belirtti.

Bloomberg Economics’in bir tahminine göre yetkililer lirayı desteklemek için 16 ay boyunca döviz piyasalarında 177 milyar dolar harcadı. Bu nedenle döviz piyasasını desteklemek için az bir alan kaldığı düşünülüyor.

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