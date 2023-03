Zamların ardı arkası kesilmiyor! Dar gelirli için etli yemek hayal oluyor

Kırmızı ette fiyat artışı durdurulamıyor. Depremin vurduğu hayvancılık sektöründe Ramazan ayı öncesi ‘maliyet artışı’ kaynaklı zamların devreye girmesi ve ülke genelinde yaşanan şap hastalığı nedeniyle et fiyatları son bir ay içerisinde yüzde 30 arttı. Kasaplarda kıymanın kilo fiyatının 300 liraya kadar yükselmesi dar gelirlinin tencereye et koymasını imkansız hale getirdi. Eskişehir sokaklarından yükselen sesler, etin adının bile anılmadığını gösteriyor

Kemal ATLAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Pahalılık ve alım gücünün düşmesiyle birlikte vatandaşlar en temel gıda maddelerinden olan kırmızı eti tüketemez hale geldi. Kilo ile et alma devri biterken, eti veya kıymayı gramla da olsa alabilenler kendini şanslı hissediyor.

YILBAŞINDAN BU YANA YÜZDE 50 ARTTI

Kırmızı ete yılbaşından bugüne kadar gelen zam oranı yüzde 50’yi, son bir ay içerisindeki zam oranı ise yüzde 30’u buldu. Ulusal Kırmızı Et Konseyi'nin verilerine göre dana karkas kesim fiyatı bazı bölgelerde 180 lira oldu. Kasaplarda kıymanın kilosu ise 300 TL’ye yaklaştı. 6 Şubat depremlerinin vurduğu hayvancılık sektöründe Ramazan ayı öncesi maliyet artışı kaynaklı zamlar ve ülke genelindeki şap hastalığı kırmızı etin fiyatının artmasında büyük etken oldu. Ete yapılan zam dar gelirli vatandaşları etkiledi. Ayda bir kere et veya kıyma alabilen vatandaşlar, son gelen zamlarla birlikte kırmızı ete veda etmek durumunda kaldı. İmkanı biraz daha iyi olan vatandaşlar ise bundan sonra et veya kıymayı gramla ancak alabileceklerini ifade etti.

YEMEĞE ET KOYMAK TARİHE KARIŞIYOR

Geleneksel Türk mutfağının değişmezi “Etli yemekler” son zamlarla birlikte artık tarih oluyor. Pahalılık ve alım gücünün düşmesiyle birlikte vatandaşlar en temel gıda maddelerinden olan kırmızı eti tüketemez hale geldi. Kilo ile et alma devri biterken vatandaşlar gramla et veya kıyma almaya başladı. Et fiyatlarına yapılan fahiş zamlar üzerinde Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçerek, Ramazan ayı öncesi ithalat yoluyla Avrupa ve Güney Amerika’dan canlı hayvan ve karkas et getirileceğini açıkladı. Eskişehirliler, ithal et getirmek yerine ülkede üretimin ve besicinin desteklenmesi gerektiğini söyledi.

“İTHAL ET YERİNE ÜRETİM DESTEKLENMELİ”

İthal ete karşı olduğunu dile getiren Kadir Ceylan, “Bizim ülkemizde yetişen etle aynı olmuyor ithal et. Ama gel gör ki kasaba gidip et alamıyoruz. Eskiden kasaba gidince 2-3 kilo et alırdık. Şimdi 250-500 gram arası alabiliyoruz. İthal et alacağımıza üretime destek verelim. Ben bu konuda üreticinin desteklenmesi taraftarıyım” dedi.

“ETİN ADINI BİLE ANMIYORUZ”

Son bir aydır etin adını bile anmadıklarını belirten Aslan Taymaz, “Ben et alamıyorum çünkü param yok. Emekli aylığımla zor geçiniyorum. Et almak lüks oldu. İthal et getirtilince ucuzlayacağını düşünmüyorum. Üretim gerek ülkemize. Son bir aydır etin adını bile anmıyoruz. Tavuğu bile haftada bir zor alıyoruz. Et konusunu sildik ailecek. Çünkü et almaya gücümüz yetmiyor” ifadelerini kullandı.

“KURBANDAN KURBANA EVİNE ET GİREN VATANDAŞLAR VAR”

Eğer et ithal olarak alınıyorsa bu noktada oturup düşünülmesi gerektiğine dikkat çeken Ahmet Yaşar Şenoğlu, “Hayvancılığın olduğu bir ülkede neden et dışarıdan geliyor? Çünkü besicileri desteklemiyorlar. Ben emekliyim ama ek iş yapmak zorunda kalıyorum. Vatandaş çok zor durumda. İnsanlar et yiyemiyor. Evlerine kurbandan kurbana evine et giren vatandaşlar var. Ankara seçim, vatandaş geçim diyor” diye konuştu.

“OT YERİM İTHAL ET YEMEM”

Son zamanlarda pahalılıktan dolayı et alamadığını belirten Atiye Taş, “Her şey çok pahalı. Üretime destek verilmesi gerekirken ithal et alıyorlar. Ben ot yerim ithal et yemem. Düzenimiz çok bozuldu. Bir simit aldık arkadaşımla paylaştık durumu sen düşün. Bu pahalılık normal değil. Bu kadar verimli topraklar varken ülkemiz niye bu halde. Sonumuz hiç iyi değil” dedi.

İlginizi Çekebilir İstanbul'un ocak ayı zam şampiyonu yeşil soğan