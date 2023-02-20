Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı

Altın fiyatları yeni haftanın ilk gününde kısmen yükselse de ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklenenden daha uzun süre şahin kalabileceğine yönelik endişeler değerli metali baskıladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Altın fiyatları yeni haftanın ilk işlem gününe kısmi yükselişle başladı.

Altının ons fiyatı geçen haftayı 1842 dolardan tamamlamasının ardından, bugün sabah saatlerinde önceki kapanışa göre yüzde 0,22 artışla 1846 dolardan işlem gördü.

Cuma günü, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,29 artışla 1117 TL’den tamamlamıştı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,27 üzerinde 1120 TL’den işlem gördü. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.840 lira, Cumhuriyet altını da 7 bin 450 liradan satıldı.

ŞAHİN FED ENDİŞELERİ ARTTI

Analistler, geçen hafta ABD’de açıklanan makroekonomik verilerin ardından ABD Merkez Bankası’nın (Fed) beklenenden daha uzun süre şahin kalabileceğine yönelik endişelerin arttığını belirtti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed’in gelecek iki toplantıda 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, bankanın haziran ayındaki toplantıda da yüzde 55 ihtimalle politika faizini 25 baz puan daha artıracağı öngörülüyor.

‘YÜKSELİŞ SINIRLI KALABİLİR’

Bu beklentilerle altın fiyatlarındaki yükselişin sınırlı kaldığını ifade eden analistler, bugün ABD’de piyasaların resmi tatil nedeniyle kapalı olacağını ifade etti.

Analistler, bugün Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1820 doların destek, 1860 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi. (AA)

İlginizi Çekebilir Borsa haftaya yükselişle başladı