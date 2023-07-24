ChatGPT’nin kurucusu kripto işine girdi

ChatGPT'nin kurucusu Sam Altman'ın kripto projesi Worldcoin ve WLD token bugün piyasaya sürüldü.

Sozcu.com.tr

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OpenAI CEO’su Sam Altman tarafından kurulan Worldcoin projesi ve bu projenin kripto parası (WLD) bugün işleme açıldı.

Altman’ın kurucusu olduğu Worldcoin’in (WLD) duyurusu hafta sonu Twitter üzerinden yapılmıştı. ChatGPT isimli yapay zeka robotunun ana şirketi olan Open AI'nın kurucu ortağı olarak tanınan Sam Altman'ın uzun süredir Worldcoin üzerinde çalıştığı biliniyordu.

Öte yandan kripto borsası Binance da bu altcoini listeleyeceğini duyurdu. CoinMarketCap verilerine göre Worldcoin 1,70 dolardan piyasaya sürüldü. Kripto varlık gün içinde 3,58 dolara kadar yükselirken sonrasında 2,50 dolara geriledi.

GÖZBEBEKLERİNİ TARAYARAK DOĞRULAMA YAPACAKLAR

Worldcoin’in yapay zeka ve kripto dünyasını birbirine bağlamayı hedeflediği düşünülüyor. Proje, kişisel bir dijital kimlik oluşturmak için insanların gözbebeklerini tarayan ‘küre’ adı verilen küçük bir cihaz kullanıyor. World ID denilen bu kimlik sahibine ‘kişilik kanıtı’ sağlıyor.

Altman ve ortakları, yapay zeka üretimi ile insan üretiminin karıştığı bu dönemde dijital doğrulamaya yönelik yeni yaklaşımın çok önemli olduğu düşüncesinde.

Altman Bloomberg’le yaptığı röportajda, yapay zekaya olan ilginin Worldcoin çevresinde daha fazla coşku yaratmaya yardımcı olduğunu söyledi. Altman, “Projeye başladığımızdan bu yana daha fazla bir faktör haline geldiğinden, çok daha büyük bir ilgi ve heyecan var” dedi.

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