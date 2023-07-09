9 milyon emekliye zam şoku

Emekli zammının taban aylıkla sınırlı tutulup Hazine desteğinin artırılmaması 9 milyon emekliyi hüsrana uğrattı. Zam alamayan da 10-15 lira zamla yetinen de var

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Vatandaşın belini büken vergi ve harçları artıran AKP iktidarı, 16 milyon emekliden düşük gelirli olan 9 milyonunu temmuz zammından mahrum bıraktı. Emekli vatandaşların yüzde 17.55 ve yüzde 19.77'te kalan zammı, tepkilerin ardından yüzde 25'e yükseltildi. Ancak emekli zammının yalnızca kök aylığa yapılıp, Hazine'den sağlanan destek tutarının da arttırılmaması, sayıları 9 milyonu bulan en düşük gelir seviyesindeki emeklileri hüsrana uğrattı.

HAZİNE DESTEĞİ DÜŞTÜ

Kök aylıkları 6 bin lira ve daha altında olduğu halde Hazine desteğiyle aylık gelirleri 7 bin 500 liraya yükseltilen milyonlarca emekli temmuz ayına ‘sıfır' zamla girdi. Kök aylığı 6 bin ile 7 bin 500 lira arasında değişen milyonlarca emeklinin zam oranı da yüzde 25'in altında kaldı.SSK ve Bağ-Kur'un en düşük aylıklı emeklilerine Hazine'den sağlanan destekle 7 bin 500 lira ödeniyor. Hazine, örneğin kök aylığı 5 bin lira olan emekli vatandaş için 2 bin 500 lirayı, 6 bin lira olan için de bin 500 lirayı SGK'ya ödüyor. Yüzde 25'lik zam ise Hazine destekli 7 bin 500 liraya değil, 5 bin lira, 6 bin lira, 7 bin lira gibi alt düzeylerde bulunan kök aylıklara yapıldı. Örneğin kök aylığı 5 bin lira olan emekli vatandaşın yeni kök aylığı yüzde 25 zammın ardından 6 bin 250 liraya çıkarıldı. Ancak bu emekliye temmuzda yine 7 bin 500 lira ödeneceği için eline geçen aylık tutar hiç artmadı. Yani bu emekli zam alamadı. Hazine'nin bu emekli için SGK'ya verdiği destek 2 bin 500 liradan bin 250 liraya düştü. Bu işten Hazine kârlı çıktı.

ÇIKIŞ FORMÜLÜ

Türkiye Emekliler Derneği (TÜDEF) de 7 bin 500 lira aylık alan emekli sayısının 9 milyonu bulduğunu ifade etmişti. Söz konusu emekli vatandaşların sıfır zamdan kurtulabilmesi için 7 bin 500 liralık ‘en düşük emekli aylığı' tutarının yüzde 25 oranında arttırılması

gerekiyor.

Emekli maaşını niye yüzde 25 artırdınız

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın seçim öncesi vaatlerini yerine getirmediğini vurguladı. Erdoğan'ın seçim öncesi yaptığı paylaşımlardaki “En düşük memur maaşını 22 bin TL seviyesine yükseltiyoruz. Maaşlardaki bu artışları otomatik olarak memur emeklilerimize de yansıtıyoruz” sözünü hatırlatan Usta, “En düşük memur maaşını 22 bin TL'ye çıkartırken yaptığımız artışı emekliye de yansıtacağım dediniz. Peki niye emekli aylıklarını yüzde 25 artırıyorsunuz” diye sordu.

Sürünsün mü bu insanlar ölmelerini mi bekliyoruz

;Emekli aylıklarının yüzde 25 artırılması için verilen önergeye tepki gösteren Prof. Dr. Özgür Demirtaş, “Sürünsün mü bu insanlar, ölmelerini mi bekliyoruz” diye konuştu. Emeklilerin maaşlarına iyileştirme yapılması gerektiğini belirten Demirtaş, “Vicdanım sızlıyor bu kadar düşük maaşları görünce. Yetkililerden ricam, zamanında Türkiye için çalışan bu insanların haklarının yenmemesi” dedi. Vergi oranlarındaki artışlara da değinen Demirtaş, “Fakir fukara ve orta direk çok kötü etkilenecek” diye konuştu.