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Adana’da orman yangını

Adana'nın Feke ilçesindeki orman yangını çıktı, bölgeye sevk edilen ekipler yangına müdahaleye başladı.

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Adana’da orman yangını

Menge Mahallesi Koçyazı mevkisindeki ormanda, saat 09.30 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye Kozan Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı 4 arazöz ile Feke Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait 8 arazöz sevk edildi. Ekipler, yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

HAVADAN DA MÜDAHALE BAŞLADI

Orman yangınına havadan da müdahale başladı. Sarp arazideki yangına, 6 helikopter ile havadan su atılıyor. (DHA)

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