Adana’da orman yangını
Adana'nın Feke ilçesindeki orman yangını çıktı, bölgeye sevk edilen ekipler yangına müdahaleye başladı.
Menge Mahallesi Koçyazı mevkisindeki ormanda, saat 09.30 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye Kozan Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı 4 arazöz ile Feke Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait 8 arazöz sevk edildi. Ekipler, yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.
HAVADAN DA MÜDAHALE BAŞLADI
Orman yangınına havadan da müdahale başladı. Sarp arazideki yangına, 6 helikopter ile havadan su atılıyor. (DHA)