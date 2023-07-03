Arkadaşını beklemeyen taksiciyi öldürdü

Trabzon'da taksici Hüseyin Aslan'ı öldürdükten sonra cesedi dereye atıp, kaçan şüpheli Mustafa Kol, jandarmaya teslim oldu.

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Olay, 30 Haziran’da Sürmene ilçesi Oylum Mahallesi’nde meydana geldi. Mahalle yolunda camları kırılmış, koltukları kanlı, taksiyi terk edilmiş halde görenler, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbarla bölgeye gelen ekipler, aracın Sürmene 1 Nolu Meydan Taksi Durağı’nda görev yapan Hüseyin Aslan’a ait olduğunu belirlendi.

Olay yerinde bir de bıçak görüldü. Sürücü Aslan’ın ise 10 kilometre aşağıdaki Kalecik ile Lişit Yayla yolundaki dere kenarında, cansız bedeni bulundu.

Vücudunda bıçak izleri ve 3 kurşun girişine rastlanılan Aslan’ın cenazesi, otopsi sonrası ilçede toprağa verildi.

BIÇAKLAYIP, TABANCAYlA VURMUŞ

Çalışma başlatan jandarma, bölgedeki güvenlik kameraları ile Hüseyin Aslan’a ait telefon kayıtları incelemeye alındı. İncelemede, Aslan’ın gece saatlerinde kendisini telefonla arayan Mustafa Kol ile buluşup, yayla yoluna doğru hareket ettikleri tespit edildi.

Aslan’ın, şüpheli tarafından ilçeye 30 kilometre uzaklıkta durdukları yolda taksi içinde bıçaklanıp, tabancayla vurularak öldürdüğü, ardından cesedin de dereye atıldığı belirlendi.

TESLİM OLDU

Olay yerinden uzaklaştığı taksinin lastiği patlayınca yaya olarak bölgeden kaçan Mustafa Kol, dün akşam saatlerinde suç aleti silahla İlçe Jandarma Komutanlığı’na gidip, teslim oldu.

İfadesinde cinayeti itiraf eden Kol, “Bir arkadaşı beklemesini istedim. Beklemeyeceğini söyleyerek para istedi. Bunun üzerine tartışma ve kavga çıktı. Torpidodaki ekmek bıçağı ile saldırdı, sonrasında olay yaşandı” dedi. Sorgu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kol, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)

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