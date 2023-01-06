Bostancı Dudullu metro hattı durakları neler? M8 metrosu saat kaça kadar açık?
İstanbul’un 3. sürücüsüz metro hattı M8 Bostancı Dudullu metro hattı 6 Ocak Cuma günü yolcuların hizmetine açıldı. Yapımına Şubat 2016’da İBB tarafından başlanan hat 14 kilometre olup, 13 duraktan oluşuyor.
Anadolu Yakası’nın 3. metro hattı olan Bostancı Dudullu metrosu açıldı. İstanbul'un 3. sürücüsüz metro hattının rutin sefer döngüsü 06.30-21.30 saatleri arasında gerçekleşecek. Kadıköy, Maltepe, Ataşehir ve Ümraniye ilçelerine erişimi kolaylaştıracak olan metrolar, deniz hatları, hızlı tren ve Marmaray ile entegre olacak.
BOSTANCI DUDULLU METRO HATTI DURAKLARI
Bostancı
Emin Ali Paşa
Ayşekadın
Kozyatağı
Küçükbakkalköy
İçerenköy
Kayışdağı
Mevlâna
İmes
Modoko-Keyap
Dudullu
Huzur
Parseller
Hattın rutin sefer döngüsü 06.30-21.30 saatleri arasında gerçekleşecek.
4 İLÇEYİ BİRBİRİNE BAĞLAYACAK
İBB; 4 ilçeden geçecek 14,3 km uzunluğundaki 13 istasyonlu (Bostancı, Emin Ali Paşa, Ayşekadın, Kozyatağı, Küçükbakkalköy, İçerenköy, Kayışdağı, Mevlana, İMES, Modoko-Keyap, Dudullu, Huzur, Parseller) Dudullu-Bostancı metro hattının yapımına, 26 Şubat 2016’da başladı.
Metro hattı; Anadolu Yakası’nda, toplamda yaklaşık 1,7 milyon kişinin yaşadığı Maltepe, Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye ilçelerini birbirine bağlıyor.
Hat ile deniz hatları ve diğer raylı sistem hatlarıyla farklı noktalarda entegrasyon sağlanıyor. Son teknoloji elektro-mekanik sistemle yapılan hat, “Tam Otomatik Sürücüsüz Metro” olarak hizmet verecek ve 90 saniyede bir sefer yapılabilecek. Bostancı – Dudullu arasını 21 dakikaya indirecek metroyla, saatte tek yönde 44 bin 400 yolcu taşınabilecek.