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CHP’den ‘sandık sonuçlarına itiraz’ açıklaması

CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, YSK'ya yapılan itiraz başvurularıyla ilgili açıklamada bulundu.

Yayınlanma: 18:25 - 16 Mayıs 2023 Güncellenme:
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CHP’den ‘sandık sonuçlarına itiraz’ açıklaması

14 Mayıs 2023 Milletvekili Genel Seçimileri’yle ilgili partilerin YSK’ya itiraz başvuruları devam ediyor.

CHP’nin gerçekleştirdiği itiraz başvurularıyla ilgili CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek açıklamada bulundu.

“DÜZELTMELER YAPILACAKTIR”

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erkek, şu ifadeleri kullandı;

*Tüm sandık sonuç tutanaklarımızı biz sistemimize girdik. YSK da girdi.

*YSK verisiyle uyuşmayan sandıklara ilişkin itirazlar ilçe seçim kurullarına yapıldı.

*Düzeltmeler ilçe seçim kurulları tarafından yapılacaktır.

*Herbir oyun takipçisi olmaya devam edeceğiz.

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