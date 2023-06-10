CHP’li belediyelere orman yangını riskine karşı “tedbir” talimatı

CHP'li belediyeler, orman yangını riskine karşı "tedbir" almaları yönünde talimatlandırıldı.

Halil ATAŞ

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Yerel Yönetimlerden Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Akdeniz iklim sisteminde yer alan kentlerdeki belediyeler başta olmak üzere tüm belediyelere orman yangını riskine karşı tedbir alınmaları yönünde yazı gönderildiğini bildirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, 2023 yılına ilişkin meteorolojik verilere göre, Türkiye'nin önümüzdeki aylarda, özellikle de ağustos ayı itibarıyla sıcak hava sistemlerinin etkisi altına gireceğinin tahmin edildiğine dikkat çekti.

CHP’li belediyelere gönderilen ve orman yangını riskine karşı “tedbir” almaları yönünde talimat içeren yazıda, şu ifadeler yer aldı:

*2021 yılında Temmuz-Ağustos aylarında yaşanan orman yangınlarında toplamda 8 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 53 ilimizde 150 bin hektardan fazla ormanlık alan ve pek çok yerleşim yeri yangından etkilenmiştir.

“BELEDİYELERİMİZİN TEDBİR ALMASI ÖNLEMLİ”

*Ancak iktidarın yaşanan bu acı tecrübelere karşılık; orman yangınlarına müdahalede yeterli düzeyde hava filosu oluşturmak ve kadrolu, profesyonel ekipler çalıştırmak yerine; kiralama ve taşeron ekiplerle çalışmaktaki ısrarı devam etmektedir.

*Bu doğrultuda, her ne kadar doğrudan sorumluluk alanınızda olmasa da kentlerinizde çıkabilecek olası orman yangınlarına karşı belediyelerimizin şimdiden hassasiyetle gerekli tedbirleri alması önem arz etmektedir.

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