Erdoğan’dan ‘yüzde 50+1’ çıkışı: “Kimin eli, kimin cebinde belli değil”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya ziyaretinin dönüşünde uçakta açıklamalarda bulundu. Erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçimi için yüzde 50+1 şartının değişmesini istediğini söyledi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

50+1 şartının değiştirilmesi gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

‘YÜZDE 50+1 DEĞİŞMELİ’

-50+1 şartının değişmesi konusunda aynı fikirdeyim, isabetli olur. Çoğunluğu alan adayın seçilmesi usulüne geçilmesi halinde Cumhurbaşkanlığı seçimi de seri olur, uğraştırmaz ve yanlış yollara da sevk etmez.

-Mevcutta 50+1 mecburiyeti partileri yanlış yollara sevk ediyor. Kimin eli, kimin cebinde belli değil.

– Yok altılı, yok on altılı masa… Bundan sonra kim bilir daha neler çıkar? Ama oy sayısı itibarıyla “en fazla oyu alan aday seçilir” denildiği zaman seçim hızlıca tamamlanır.

-Diğer yandan mevcut anayasamızın satır aralarında darbeci zihniyetin ruhunun dolaşıyor olması bizleri en çok rahatsız eden konu. Ayrıca dünya 1980'li yıllardan bugüne çok değişti.

-Bu değişiklikler anayasa metnine yansıtılmaya çalışılsa da bu anayasamızın metinsel bütünlüğünü yok etti.

-Yeni, sivil, kapsayıcı ve çağın gerekliliklerine tam uyumlu bir anayasayı Türkiye'ye kazandırmak, ulaşmayı arzu ettiğimiz en önemli hedeflerimizden biri.

-Meclis'te yeni anayasa çalışmalarına birkaç defa başladık ancak muhalefetin engellemeleri, verdiği sözleri yerine getirmemesi nedeniyle hep yarım kaldı.

-Biz verdiğimiz sözün arkasındayız, milletimizi hak ettiği sivil anayasaya kavuşturacağız.

ÇALACAĞIMIZ KAPI MI YOK?

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in Eurofighter'lar alabiliriz sözünün hatırlatılması üzerine Erdoğan, “Şansölye bu konuya hiç girmedi. Yani Eurofighter'ı veririz vermeyiz noktasında yorum yapmadı. Biz zaten cevabımızı açık bir şekilde verdik. Bu uçakları bize verirlerse verirler, vermezlerse çalacağımız kapı mı yok? Çok. İşte biliyorsunuz hava savunma sistemlerinde S400’den önce hangi adımlar atıldı? Amerika vermesi gereken hava savunma sistemlerini vermedi, biz de Rusya'dan S400 aldık. Şu anda S400'lerimiz var. Çok daha güçlü bir şekilde yola inşallah devam edeceğiz” dedi.