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Eski İçişleri Bakanı Selahattin Çetiner, 101 yaşında vefat etti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşamını sürdüren eski içişleri bakanlarından emekli korgeneral Selahattin Çetiner, 101 yaşında hayatını kaybetti.

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Eski İçişleri Bakanı Selahattin Çetiner, 101 yaşında vefat etti

Bodrum’un Koyunbaba Mahallesi’ndeki evinde rahatsızlanan Çetiner, özel bir hastaneye kaldırıldı.

Çetiner, burada yapılan müdahaleye rağmen organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.
Yarın öğle saatlerinde uçakla İstanbul’a götürülecek Çetiner’in cenazesinin, salı günü Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.

Selahattin Çetiner, 12 Eylül askeri darbesi sonrası kurulan hükümette içişleri bakanlığı görevini üstlenmişti.

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