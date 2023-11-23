Evde karnından vurulan Gülcan katledildi, polis sevgilisi gözaltında
Mardin Midyat'ta karnından vurulmuş halde bulunan 24 yaşındaki Gülcan Yeşilmen yaşamını yitirdi. Yeşilmen'in polis memuru olan erkek arkadaşı gözaltında.
Mardin’in Midyat ilçesinde silahla vurulmuş halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Gülcan Yeşilmen (24) soruşturmasında polis memuru sevgilisi gözaltına alındı.
Olay, dün akşam saatlerinde Midyat ilçesi Yeni Mahallede meydana geldi. Mahalledeki bir apartman dairesinden silah sesi duyulması üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin girdiği dairede Gülcan Yeşilmen, tabanca ile karnından vurulmuş olarak bulundu.
HASTANEYE KALDIRILDI, KURTARILAMADI
İlk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alınan Yeşilmen, kurtarılamadı. Yeşilmen’in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Midyat ilçesi Ortaçarşı Mahallesindeki Kıble Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Olayla ilgili yürütülen soruşturmayı devralan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Gülcan’ın birlikte yaşadığı ismi belirtilmeyen polis memuru sevgilisi gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. (DHA)