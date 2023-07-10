İBB, Büyükada Resort Otel’i hizmete açtı…

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükada Resorts Otel’in açılışına katıldı. İmamoğlu, "Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’mız üzerinden, tatil yapamayan insanlarımızı, bazen engelli bireylerimizi, bazen bazı seçilen ailelerimizi, şehit ailelerimizi ve onun gibi bir kısım İstanbulluyu da dönem dönem burada misafir etmek istiyoruz” dedi.

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İBB iştiraklerinden BELTUR'un iş birliğiyle yapılan Büyükada Otel Resorts Otel bugün hizmete açıldı. Açılışa, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek ve Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül katıldı.

İmamoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, buradan kazanacakları parayla yine sosyal projeler geliştirmek istediklerini; tatil yapamayan vatandaşları, engelli vatandaşları ve şehit aileleri gibi birçok insanı burada misafir etmek istediklerini belirtti. İmamoğlu, şunları söyledi:

“EN ÖNEMLİ TURİZM DESTİNASYONU OLMAK ZORUNDA”

*Güzel bir havada, çok güzel bir coğrafyadayız. Gerçekten İstanbul’un her köşesi bir cennet ve her köşesi bir fırsat alanı.

*Anlatmaya yetmez, yaşamaya doyum olmaz. Muhteşem bir coğrafyanın sakinleriyiz. İstanbul, her köşesiyle bize inanılmaz imkanlar ve fırsatlar sunuyor. Büyüleyici bir şehir olduğunu hepimiz biliyoruz.

*Tabii hem köklü tarihi hem zengin kültürü, denizleri, İstanbul’un boğazı, tek başına bir Haliç bile saatlerce konuşabileceğimiz, günlerce dolaşabileceğimiz ortamlara sahip. İstanbul, aynı zamanda dünyanın en önemli turizm destinasyonu olmak zorunda.

*Bu yolda ilerlemeliyiz. Tabii buna ulaşabilecek gücümüz de var.apple-converted-space"> Bu yeşilin, mavinin buluştuğu ve çok değerli miraslara sahip bu coğrafyayı da özel bir yere koyduk ve göreve geldiğimiz ilk günden bu yana değerli Adalar Belediye Başkanı'mız ve buradaki yol arkadaşlarımızla birlikte çok özel bir çalışmayla Adalar'ın bütün sorunlarını gidermeye ve hak ettiği değere kavuşturma yönünde çaba gösteriyoruz.

*Tabii Adalar, İstanbul için bir yanda kısa bir yolculukla hem de denizde keyifli bir yolculukla sizi bir nevi sanki dünyanın başka bir coğrafyasına götürmüş, taşımışçasına keyifli bir ortamla buluşturur ve tabiri caizse bir iki günlük kaçamakla muhteşem bir tatil yaptırır.

*Yani hem İstanbullular için çok özel bir fırsat alanı hem de bütün Türkiye, hatta yurt dışından gelen misafirlerimiz için de mutlaka görmeleri gereken bir bölge.

“BİRÇOK İMKANI KENARA İTMİŞİZ”

*Buranın havası, coğrafyası, kendi içindeki tarihi eserleri, her binanın neredeyse bir hikayesi var. Hızla artan nüfus ve yapılaşma nedeniyle biz, şehrimizdeki birçok imkanları aslında kenara itmişiz.

*Mesela gerçekten bizim dönemimizde turizme verdiğimiz ilgi, alaka ve turizmle ortaya koyduğumuz atılım ve aynı zamanda turizmin bütün paydaşlarıyla iş birliği yapma planlarımız karşılığını verdi, vermeye devam edecek. İstanbul’un her noktasında İstanbul’a yakışan ve geçmişten bugüne ihmal edilmiş, başta tarihi mirasları olmak üzere doğal güzelliklerini, ormanlarını ve birçok noktasını da hayata geçirerek her turistin görmesi gereken alanlar haline getiriyoruz.

*Amacımız, İstanbul’da turistlerin kaldığı gece sayısını çok yukarılara taşımak, kişi başı bir turistin bıraktığı geliri çok yukarılara taşımak. Bu bilinçle işte biz, İstanbul’un her noktasına getirdiğimiz hizmeti, dünya vitrinine konacak şekilde özenle ele alıyoruz. Tam da işte bu özenin çok özel bir sayfasıdır bulunduğumuz Büyükada Otel.

*BELTUR’la birlikte ele aldığımız bu otelin hikayesi, hepiniz tarafından bilinmesi gereken bir hikaye. Burası aslında, benim Büyükşehir Belediye Başkanı olmadan da geldiğim noktalardan bir tanesiydi.

*Hatta ilk kez 2014 yılında ilçe belediye başkanı seçildiğimizde beni burada eski Kartal Belediye Başkanı'mız Sayın Altunok Bey ağırlamıştı. Geçmişte kendi düşüncesiyle burayı Orman Bakanlığı’ndan kiralamış ve işletmeye almıştı. Tabii geldiğimizde, bir ilçe belediyesi imkanlarıyla buraya çok yatırım yapmadığını görmüştük.

“‘BURASI YİNE KAMUYA AİT OLMASI GEREKEN BİR YER' DEMİŞTİK”

*Gelir gelmez Kartal Belediyesi üzerinden devir alarak burayı insanlarımıza daha güçlü bir şekilde kazandırmakla alakalı bazı yazışmalarımız olmuştu. Ama ne yazık ki o yazışmalarımız karşılık bulmadı, devredilmesi konusunda. Sonra burayı Orman Bakanlığı, Kartal’dan geri alıp ihaleye çıkarmıştı.

*Arkadaşlarıma şunu söyledim, ‘Bir kamu malı burası. Yine bir kamuya ait olmak; daha kamu odaklı bir hizmetin, gerektiğinde sosyal birtakım projelerin, sosyal içerikli birtakım çalışmaların merkezi olmak zorunda'. Dünya güzeli bir coğrafyanın içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait doğru dürüst bir noktanın olmaması da gerçekten üzücü.

*O bakımdan ‘İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak, buranın mutlaka sahibi olmalıyız' dedik. Evet, özel sektörden bir kısım buraya talip oldu. Ama kararlılıkla ihaleyi biz, İstanbul Belediyesi adına kurumlarımızla kazandık ve burayı devraldık.

*Hemen arkadaşlarımla, BELTUR yetkilileriyle ve buranın imalatını yapacak olan firmamız KİPTAŞ ve onun ilgili kuruluşlarıyla irtibata geçtik.

*Bizzat toplantılara da katıldık. Kaliteli bir konaklama tesisinde ne varsa burada her birisinin olması gerektiğini talep ettim. Hiçbir fiziksel sorun yaşamayacakları hijyenik ve de tabii odalarından restoranına, kafeteryasından plajına kadar İstanbul’un en güzel noktalarından biri olmasını söyledim.

“KAZANDIĞIMIZ PARAYLA YİNE SOSYAL PROJELER GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ”

* Burada hiçbir şeyden kaçınmadık. Çünkü biz, burada iyi bir hizmet vermek istiyoruz. Evet, mümkünse bir miktar para kazanmak istiyoruz ama kazandığımız parayla da yine burada sosyal projeler geliştirmek istiyoruz.

*Kimi zaman bir takım, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'mız üzerinden, tatil yapamayan insanlarımızı, bazen engelli bireylerimizi, bazen bazı seçilen ailelerimizi, şehit ailelerimizi ve onun gibi bir kısım İstanbulluyu da dönem dönem burada misafir etmek istiyoruz.

*O bakımdan, İstanbul’un bu seçkin bölgelerinden birindeki bu oteli, en özenli 58 odası, sıpası, spor merkezi, kendi plajıyla ve sadece otel misafirlerine değil, aynı zamanda dışarıya hizmet edecek olan restoranıyla bugün bitirmenin keyfini yaşıyoruz.

“UMARIM YAKIN ZAMANDA BİZ DE PARASINI ÖDEYEREK MİSAFİR OLURUZ”

*BELTUR'un da başta genel müdürü ve bütün ekibi olarak buraya çok güzel hizmetler sunmasını şimdiden temenni ediyorum. Evet, İstanbul güzel etkinlik alanlarıyla, meydanlarıyla, ormanlarıyla, parklarıyla, kültür hizmetleriyle, konserleriyle, sanat alanlarıyla, tarihi eserlerine, mirasına sahip çıkarak güçlü yolculuğuna devam edecek.

*Bu şehir, büyük bir değişim ve dönüşüm yaşamıştır. Bu değişim ve dönüşüm, artık İstanbulluların geçmişte gördükleriyle alakası olmayan çok daha iyisini, çok daha güzelini, çok daha güçlüsünü talep eder durumda olduğunu biliyoruz. Bu bağlamda, İstanbul bu seviyeye kavuştuğu için biz de mutluyuz.

*İstanbullunun mutluluğunu yaptığımız araştırmalarda ve incelemelerde görmek de bizi ziyadesiyle onurlandırıyor ve açıkçası bundan sonra ortaya koyacağımız becerilerimize de motivasyon kaynağı oluyor.

*Umut ederim en yakın zamanda burada misafir oluruz. Tabii parasını ödeyerek kalırız. İstanbulluları davet ediyoruz, turistleri davet ediyoruz. Turizm acenteleri Adalar’ın tadına varılmalı dendiğinde ilk adreslerden birisi olacağına da yürekten inanıyorum.

*Büyükada BELTUR Oteli'miz, havuzumuz, çok güzel plajımız, oyun alanlarımız; amfisinden, tiyatrosundan tutun da çok şık restoranıyla beraber tesisimiz hem Büyükada’ya, Adalar’a ve aynı zamanda İstanbul’umuza hayırlı ve uğurlu olsun.

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