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İçişleri Bakanı Soylu’dan deprem açıklaması: Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem ile ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Soylu, "Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır" dedi.

Yayınlanma: 05:54 - 06 Şubat 2023 Güncellenme:
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise gazetecilere yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

* Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır.

* Şu ana kadar 6’nın üzerinde 6 deprem var, en büyüğü 6,6. Şu anda yıkım ve can kaybı bilgisi konusunda net bir şey söyleyemeyiz.

* Bakan arkadaşlarımızla paylaştık. Deprem olan tüm bölgelere gideceğiz.

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* Etkilenen vilayetler Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır ve Kilis. 7,4 yıkım ortaya koyan bir depremdir. Şu anda bütün valilerimiz, jandarma, AFAD ekiplerimiz dahil birçok ekibimiz görev başında. Bakan arkadaşlarımızla birlikte Kahramanmaraş’a ben gideceğim.

* Bazı yerlerde trafik sıkışıklığı söz konusu. Ambulans ekiplerine yol açabilmek için vatandaşlarımızın araçlarını hareket ettirmemeleri önem taşımaktadır. Birinci önceliğimiz enkaz altındaki vatandaşlarımızı kurtarmaktır.

* Cep telefonları konusunda mümkün olduğunca bütün Türkiye’de, cep telefonlarını deprem bölgeleri dışında kullanmamalarıdır.

* Özellikle sosyal medyaya da şöyle bir çağrıda bulunmak istiyorum, dezenformasyon şu anda yapılabilecek, bu ülkeye yapılabilecek en büyük ihanettir. Sosyal medyadaki dezenformasyonlar hem yanıltıcı hem de milletimizi de üzen bir noktaya getirir.

* Bu vesileyle bazı valilerimizi bölgelere kaydırdık. Depremin ana merkezlerini de tespit ettik. Şu anda kargo uçaklarımız sevke hazır. Maalesef hayatını kaybeden vatandaşlarımız var.

* İletişim Başkanlığı vatandaşlarımızı bilgilendirecektir. Özellikle yanıltıcı ya da bir yere odaklanıcı mesajlar vermekten ziyade şu anda ilk işimiz arama kurtarmadır.

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