İmamoğlu: 15 Mayıs’ta yeni bir güne başlayacağız

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çatalca’daki süt sığır yemi dağıtımı ve halk buluşmasında; “Hak, hukuk, adalet deyince aklımıza kim geliyor? Evet Kılıçdaroğlu geliyor. Hep birlikte 14 Mayıs'a kadar gece gündüz çalışacağız. Eşimize, dostumuza, komşumuza biz milletin iktidar olması için çalıştığımızı hissettireceğiz ve hep birlikte 15 Mayıs'ta yeni bir güne başlayacağız” dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bugün Çatalca'nın Subaşı köyünde, süt sığır yemi dağıtımı ve halk buluşması düzenledi. Programa, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu katıldı.

“BÖLGEDE ÇİFTÇİLİK YAPAN SAYISI DESTEKLERİMİZLE 600’DEN 8 BİNİN ÜZERİNE ÇIKTI”

Burada konuşan İmamoğlu şunları söyledi:

* “Yüzünüzde farklı bir neşe var bugün. Çok mutlu görüyorum sizi. Galiba 13'üncü Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu karşılamaya geldiniz. Her bölgesi korunması gereken, her bölgesine özenle bakılması gereken İstanbul’un en hassas, nadide noktalarından birisi. Bu güzel şehrin her yeri korunmalı. Göl havzaları, tarım alanları korunmalı gelişimi stratejisi ona göre oluşturulmalı. Biz en başından beri Çatalca, Silivri başta olmak üzere bu şehrin özellikle tarımla ilişki kurabileceği her sahasına özenle baktık. Kesinlikle Çatalca, Silivri, Şile, Pendik, Sultanbeyli’nin bir bölümü, Sarıyer Arnavutköy’ün bir bölümünde 600'ün biraz üzerinde insanımız çiftçilik yaparken artık desteklerimizle birlikte 8 binin üstüne çıkan bir sayıda insanımız tekrar arazilerinde üretmeye başladı. Bu bizim için çok önemli bir gurur vesilesi.

“‘BU ŞEHİRDE TARIM MI YAPILIR’ DİYENLERE ÖNEMLİ BİR DERS VERİYORUZ”

* 8 bin 200'ün üzerindeki çiftçimize tohum desteği veriyoruz, fide desteği veriyoruz, silajlık mısır desteği veriyoruz, buğday tohumu veriyoruz, büyükbaş hayvan yemi veriyoruz, arı yemi veriyoruz, gübre desteği veriyoruz, mazot desteği veriyoruz hem de çiftçinin mazotunu tankerlerle traktörünün yanına kadar götürüyoruz. İşte aslında ‘Bu şehirde tarım mı olur’ diyenlere, ‘Bu şehirde tarım mı yapılır’ diyenlere bence önemli bir ders veriyoruz. Bu tam da İstanbul’da yaptığımız bu uygulama bizim Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde yeni hükümetimizde Türkiye’nin tamamına sağlayacağımız tarımsal desteklerin bir örneği gibi.

“ÖZENLİ BİÇİMDE TARIMI DESTEKLİYORUZ”

* Bu yönüyle yaptığımız bu girişimler sadece İstanbul’da değil, Ankara’da Mansur Yavaş Başkanım, İzmir’de Tunç Soyer, diğer başkanlarımızın her birisi özenli bir biçimde tarımı destekliyor. Çünkü, biliyoruz ki kırsalını desteklemeyen, tarımını desteklemeyen toplum huzurlu olamaz, aç kalır. İşte öyle bir toplumda gidersiniz kıymanın kilosunu 300 liraya bile alamazsınız. İşte bunları tersine çevirmemiz lazım.

* Biz Çatalca’nın her noktasına değindik, dokunduk. Çok güzel bir enstitü, İstanbul İSMEK açılışı yapıyoruz burada yakın zamanda. Burada çok güçlü bir şekilde insanlarımıza meslek eğitimi vereceğiz. İstihdam ofisimiz, İSKİ hizmet binamız ve özellikle doğal gazı olmayan köylerine mahallelerine doğal gaz getirmemiz, Yuvamız İstanbul ve onun dışında itfaiye istasyonu gibi tarımın dışında altyapı yatırımları, üst yapı yatırımlarıyla 4 yılda Çatalca’nın yanında olduk.

“HAYATI PARTİZANLIK HİÇ BIRAKMIYORLAR”

* Onurla, gururla inanıyorum ki hep birlikte biz 15 Mayıs sabahı bambaşka bir sürece uyanacağız. İktidar olacağız. İktidar olacağız ama bu iktidar milletin iktidarı. Bu iktidar 86 milyon insanımızın iktidarı olacak. İşte bakınız ben ilçe belediye başkanlığı yaptım. Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapıyorum. Bugünün iktidarı net olarak şöyle diyor. Ya bendensin ya da bertaraf ol diyor. Milleti ortadan bölüyor.

* Bakınız dört yıldır bizimle iş birliği yapmayan bir hükümetle karşı karşıyayız. Ama biz şunu biliyoruz yeni dönemde bakın burada Çatalca Belediye Başkanı başka bir partiden. Ben buraya gelirim her gelişimde kendisini haberdar ederim ha katılmaz o kendi bileceği. Ama ben haberdar ederim. Gel beraber gezelim, konuşalım sorunları tespit edelim, birlikte çözelim, siyaset sandıkta biter. Ama bunların hayatı siyaset hayatı. Hayatı partizanlık hiç bırakmıyorlar. Milleti oylarıyla bölüyorlar. Üçe, dörde, beşe. Neyin zamanı? Birleşme zamanı, birleşmeye birliğin gücünü halkımıza gösterme zamanı.

“KILIÇDAROĞLU, MİLLET İTTİFAKI İÇİN TARİHİ BİR MÜCADELE VERDİ”

* 13'üncü Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı için tarihi bir mücadele verdi. Altı partiyi bir araya getirdi ve birlikte çok güçlü bir Türkiye inşası için çalışıyorlar. Sayın Genel Başkanımız bize de görev verdi. Bana da görev verdi, size selamını getirdim Sayın Mansur Yavaş’a da görev verdi. Biz Türkiye’nin hangi belediyesi olursa olsun, memleketimizin kaynaklarıyla herkese eşit bir biçimde hizmet edecek, süreci yönetecek ahlaka sahibiz. Biz milletin bir kuruşunu bile özenle harcarız. Aynen İstanbul’da yaptığımız gibi o bakımdan sizlere layık olmaya devam edeceğiz. Size söz veriyoruz.

* Değerli dostlar, Çatalca, Silivri ve bütün İstanbul’un 39 ilçesine eşit hizmetler yaptık. Yoksulun, ihtiyacı olanın yanında olduk. İşsize iş bulduk. Hiç kimseye ‘Sen hangi partilisin’ diye sormadık. Yardımlaşmada alan elin veren eli görmediği bir süreçle hareket ettik. Bu şehrin hangi nimeti var ise o nimeti 16 milyon İstanbulluyla bölüştük. İşte bizim yolumuz bu. Çünkü biz Belediye Başkanı seçildiğimiz andan itibaren böyle bir söz verdik. Biz ‘Partizanlığı belediyelerden söküp atacağız’ dedik ve attık.

“MİLLET İTTİFAKI’NIN BELKİ DE EN BÜYÜK PROJESİ”

* 13'üncü Cumhurbaşkanımız Sayın Kılıçdaroğlu dedi ki ‘Parti rozetinizi çıkaracaksınız, artık millete hizmet edeceksiniz.’ İşte bu erdemli davranış, ahlaklı davranış, memleketinin her hassasiyetine özenli davranıştır. Size en büyük Millet İttifakı’nın belki de en büyük projesinin bu topraklara hak, hukuk ve adalet düzenini getirecek olması olduğun buradan söylemek istiyorum. Hak, hukuk, adalet deyince aklımıza kim geliyor? Evet Kılıçdaroğlu geliyor. Hep birlikte 14 Mayıs’a kadar gece gündüz çalışacağız.

* Eşimize, dostumuza, komşumuza, milletin iktidar olması için çalıştığımızı hissettireceğiz ve hep birlikte 15 Mayıs’ta yeni bir güne başlayacağız. İstanbul’da çiftçinin yanındayız Türkiye’de de olacağız. Hepinizi bu mübarek ramazan ayında burada gördüğümden ötürü duyduğum mutluluğu belirtmek istiyorum bu akşam Kadir Gecesi, Kadir Geceniz mübarek olsun. Dualarınız kabul olsun. Dualarınız güzel bir memleket geleceği için olsun. Çocuklarımız için olsun, gençlerimiz için olsun, onların geleceği için olsun. Ramazan Bayramınız mübarek olsun. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. 15 Mayıs demokrasi bayramınız kutlu olsun.” ANKA

İlginizi Çekebilir Kılıçdaroğlu: Katillerle, teröristlerle iş tutanlar bize ders vermeye kalkamaz