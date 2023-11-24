İmamoğlu ve Akşener haftalar sonra görüştü

İBB Başkanı Ekrem imamoğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener haftalar sonra ilk kez görüştü. Telefonla gerçekleşen görüşme olumlu bir havada geçti...

İsmail SAYMAZ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçen pazartesi günü İYİ Parti lideri Meral Akşener’i telefonla aradı. Uzun bir zaman sonra görüşen İmamoğlu İle Akşener yaklaşık 10 dakika konuştu. Görüşme olumlu bir havada geçti. Ancak CHP ile İYİ Parti arasındaki ittifak tartışmasına girilmedi.

Bu arada öncekli gün Akşener’i ziyaret eden Akara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti liderine “ittifak konusudaki mesajınızı aldık. Ancak işbirliğine hazırız” dediği iddia ediliyor.