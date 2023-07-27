İzmir’de orman yangını
İzmir'in Torbalı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerce kontrol altına alındı.
Taşkesik köyünde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangını çıktı
Rüzgarın etkisiyle yangının büyümesi üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Vatandaşların da destek verdiği söndürme çalışmalarına Torbalı Belediyesi de tankerlerle su takviyesinde bulundu.
KONTROL ALTINA ALINDI
Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. (AA)