Abone Ol

İzmir’de orman yangını

İzmir'in Torbalı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerce kontrol altına alındı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
İzmir’de orman yangını

Taşkesik köyünde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangını çıktı

Rüzgarın etkisiyle yangının büyümesi üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların da destek verdiği söndürme çalışmalarına Torbalı Belediyesi de tankerlerle su takviyesinde bulundu.

KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. (AA)

İtalya orman yangınlarıyla mücadele ediyorİlginizi Çekebilirİtalya orman yangınlarıyla mücadele ediyorAntalya'daki orman yangınına gece görüşlü helikopterle müdahaleİlginizi ÇekebilirAntalya'daki orman yangınına gece görüşlü helikopterle müdahale

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
izmir orman yangını yangın
X Reklam