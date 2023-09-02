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İzmir’deki orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde Ulaştırma Okulu civarında çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

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İzmir’deki orman yangını kontrol altına alındı

Bugün İzmir'de Ulaştırma Okulu civarında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.

Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin yönlendirildiği bölgede, yangına 2 uçak, 5 helikopter, 12 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 4 dozerle müdahale edildi.

Ekipler yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangını büyümeden kontrol altına aldı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. (AA)

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