İzmir’deki orman yangını kontrol altına alındı
İzmir'in Gaziemir ilçesinde Ulaştırma Okulu civarında çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Bugün İzmir'de Ulaştırma Okulu civarında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.
Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin yönlendirildiği bölgede, yangına 2 uçak, 5 helikopter, 12 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 4 dozerle müdahale edildi.
Ekipler yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangını büyümeden kontrol altına aldı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. (AA)