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Kahramanmaraş’ta korkutan deprem (Son depremler)

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 17.52'de 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem ilçede kısa süreli panik yarattı.

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Kahramanmaraş’ta korkutan deprem (Son depremler)

Kahramanmaraş’ta deprem oldu. Saat 17.52’de Göksun ilçesinde meydana gelen deprem 4.6 büyüklüğünde gerçekleşti.

Yerin 7.55 kilometre derinliğindeki deprem ilçede panik yarattı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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