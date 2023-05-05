Kahramanmaraş’ta korkutan deprem (Son depremler)
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 17.52'de 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem ilçede kısa süreli panik yarattı.
Kahramanmaraş’ta deprem oldu. Saat 17.52’de Göksun ilçesinde meydana gelen deprem 4.6 büyüklüğünde gerçekleşti.
Yerin 7.55 kilometre derinliğindeki deprem ilçede panik yarattı.
SON DEPREMLER
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
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