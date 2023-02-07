Kılıçdaroğlu’ndan SPK’ya sert tepki: Reziller!

Deprem sonrasında da işlemlerin devam ettiği ve büyük kayıpların yaşandığı Borsa İstanbul'la ilgili CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan SPK'ya sert tepki geldi.

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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 424,84 puan azalırken, toplam işlem hacmi 56,4 milyar lira düzeyinde belirlendi.

Bankacılık endeksi yüzde 8,29 ve holding endeksi yüzde 8,67 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 2,57 ile taş, toprak, en çok kaybettiren yüzde 9,98 ile iletişim oldu.

BIST 100 endeksindeki kayıpların yüzde 7’yi aşmasıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi çalıştı pay piyasasındaki tüm sıralarda işlemlerin geçici olarak 2. kez durduruldu.

“KILIÇDAROĞLU: SPK’YA GİDECEĞİM”

Borsada yaşanan sert düşüsün ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan sert açıklama geldi. SPK’ya gideceğini ifade eden Kılıçdaroğlu, “Bölgeden dönünce SPK'ya gideceğim. En acı dolu günlerimizde bile, küçük yatırımcıyı soymaya doymadılar. Reziller!” ifadelerini kullandı.