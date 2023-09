Konya’da su isyanı: Köyde herkes ishal…

Konya Karapınar'a bağlı Yeşilyurt Mahallesi sakinleri 4 aydır suya hasret. Bütün yazı susuz geçiren köylüler kişisel temizlik ihtiyaçlarını dahi karşılayamadıklarını söyledi. Su sorununu yetkililere iletmelerine rağmen çözüm üretilemediğini ifade eden mahalle sakinleri, AKP’ye oy vermedikleri gerekçesiyle cezalandırıldıklarını iddia etti

Müslüm EVCİ

Konya'nın Karapınar ilçesindeki Yeşilyurt Mahallesi'nde aylardır şebekelerden su akmıyor. Defalarca yetkililere sorunlarının ileten mahalleli bir sonuç alamadı.

Temizlik ihtiyaçlarını karşılayamadıkları çocuklarını okula gönderemediklerini söyleyen mahalleli, kıyafetlerini ise mahalle dışındaki yakınlarına götürüp yıkadıklarını kaydetti.

Kişisel temizlik ihtiyaçlarını dahi karşılamayacak durumda olan mahalleli, AKP'ye oy vermediklerini ve bu yüzden cezalandırıldıklarını ileri sürdü.

“ÇOK REZİL VAZİYETTEYİZ”

4 aydır suları olmadığını söyleyen mahalleli bir kadın, “Bizim 3-4 aydır suyumuz yok. Çok rezil vaziyetteyiz. Susuz kaldık, çaresiziz. Her yere başvurduk bize sahip çıkan olmadı. Allah için bize sahip çıkılsın. Suyumuzu istiyoruz, susuzluk çok kötü. Biz tarımcıyız, mal yetiştiriyoruz. Et ve samanıyla her şeyiyle uğraşıyoruz. Temmuz ve Ağustos sıcaklarında susuz kaldık. KOSKİ bize sahip çıkmadı. ‘Yapacağız' dediler, yapmadılar” ifadelerini kullandı.

“VAR MIYIZ, YOK MUYUZ BİLEN KİMSE YOK”

Dağdan akan suyun boşa akmasına rağmen kendilerine ulaştırılamadığını söyleyen başka bir mahalleli, “Şu dağdan Karapınar'ı besleyen su boşa akıyor. 3 kilometrelik suyu bize veremiyorlar. KOSKİ bizden anca para topluyor. Reziliz! Su tankıyla getirdikleri suyu depoya döküyorlar o da alttaki balçığı kaldırıyor herkes hasta. Köyde herkes ishal. Biz bu köyde var mıyız yok muyuz bilen kimse yok” dedi.

“BURASI CHP'Lİ OLDUĞU İÇİN İLGİ GÖSTERMİYORLAR”

AKP'ye oy vermedikleri için cezalandırıldıklarını söyleyen bir başka mahalleli kadın ise, “Biz AK Parti'ye oy vermediğimiz için bizim köyümüz seçiliyor. Buradan 1-2 km ötedeki köy AK Parti'li olduğu için her istedikleri oluyor. Bizim burayı CHP'li bildikleri için ilgi göstermiyorlar. Suyumuz boşa akıyor gelip yapmıyorlar. KOSKİ kepçe göndermiyor” siteminde bulundu.

“ÇOCUĞUM 1 HAFTA HASTANEDE YATTI”

Su deposuna basılan su yüzünden oğlunun hastalandığını ve bir hafta hastanede yattığını söyleyen bir mahalleli ise, “Çocuğum bir hafta hastanede yattı su yüzünden. Ben şikâyetçiyim. Çocuğumun kanına enfeksiyon karıştı, ishal oldu bir hafta hastanede yattı” şeklinde konuştu.

“HER VATANDAŞIN EŞİT HİZMET ALMA HAKKI VAR”

Susuz bırakılan mahallelinin su sorunun çözülmesi çağrısında bulunan Gelecek Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici, şunları söyledi:

“Konya'mızda birçok ilçe ve mahallerimizde su sorunu yaşanıyor. Su sorunu yaşayan mahallelerimizden birisi ise Karapınar ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi.

Mahalleli aylardır susuz ve çalmadıkların kapı kalmamış, ama iktidarın vur duymaz yöneticilerimiz vatandaşlarımızın en insani ihtiyacı olan su sorununu dahi çözüme kavuşturamıyor.

Süslü sloganlarla ‘Gönül Belediyeciliği' yaptığını söyleyen iktidarın belediye başkanları mesele iş yapmaya gelince ortada yoklar. Bölge halkı kendi kişisel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz durumda.

Bölge halkı iktidara oy vermedikleri gerekçesiyle cezalandırıldıklarını düşünüyor. Kime oy verirse versin, her vatandaşın eşit hizmet alma hakkı var. Belediyeyi bir an önce bu yanlıştan dönmeli ve vatandaşın su sorununu derhal çözmeli”