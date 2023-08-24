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Manisa’da orman yangını

Manisa’nın Soma ilçesine bağlı Kovukdere Mahallesi'nin yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 7 uçak, 3 helikopter ve yer ekipleriyle müdahale başladı.

İlker KILIÇASLAN
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Manisa’da orman yangını

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerini üstünde seyrettiği ve sıcaklığın 40 dereceyi bulduğu Manisa'nın Soma ilçesinde saat 17.15 sıralarında orman yangını çıktı.

Soma ilçesine bağlı Kovukdere Mahallesi’nin yakınındaki ormanlık alanda başlayan yangın bölgesine Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 7 uçak, 3 helikopter, 23 arazöz, 6 su ikmal ve 5 dozer saat 17.26 sıralarında müdahaleye başladı.

Yerleşim yerine yakın bölgedeki ormanlık alanda çıkan yangının büyümemesi için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

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