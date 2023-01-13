‘Öğretmenler AKP adına evlere gönderiliyor’

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, öğretmenlerin iktidar tarafından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla yardıma muhtaç ailelerinin tespit edilmesi için evlere gönderildiğini ifade etti.

Müslüm EVCİ

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CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, ilginç bir iddiayı TBMM gündemine taşıdı. Arık, iktidar partisi mensuplarının yaklaşan seçimler öncesinde halkın içine çıkamadığı için öğretmenleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla, ihtiyaç sahiplerinin belirlenmesi için evlere gönderdiğini ifade etti.

“BUGÜN ÖĞRETMENLERİMİZ BİLE YARDIMA MUHTAÇ HALDE”

Camiye ve orduya siyaset karıştıran iktidarın okullara da siyaseti soktuğunu belirten Arık, şunları söyledi:

“Bu iktidar uyguladığı yanlış politikalar sonucu toplumun büyük bir kısmını yokluk ve yoksulluğa mahkûm etti, şimdi kendileri insan içine çıkamıyorlar. Öğretmenlerimize ‘Evlere gidin, ihtiyaç sahiplerini belirleyin' diye talimat veriyorlar. Ey beceriksiz iktidar, uyguladığınız yanlış politikalar sonucu bugün öğretmenlerimiz bile yardıma muhtaç hâlde.

Bir ücretli öğretmen açlık sınırının altında maaş alıyor, 6 bin lira ücret alıyor. Sizin bu güzel ülkeye yaptığınız kötülüğü dünya âlem bir araya gelse yapamaz. Camiye siyaset soktunuz, kışlaya siyaset soktunuz, şimdi de okullara siyaset sokmaya çalışıyorsunuz ama ne yapsanız nafile bu son çırpınışınız. Geliyor gelmekte olan, gidiyor gitmekte olan.”

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