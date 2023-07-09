Osmangazi’nin garanti yükü 1.2 milyar dolar

AKP, Osmangazi Köprüsü için günlük 40 bin araç garantisi vermişti. Köprüden 7 yılda sadece 70 milyon araç geçince, ödenen garanti tutarı 1.2 milyar doları geçti.

Başak KAYA

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Vatandaşın cebinden bir kuruş çıkmayacak diyerek yaptırılan otoyol ve köprüler tam bir yüke dönüştü. Yap İşlet Devret (YİD) modeli ile 1 milyar 418 milyon dolara yapılan, açılışı da 1 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen ve ‘müşteri garantisi' verilen Osmangazi Köprüsü'nün de kamuya oluşturduğu yük her geçen gün daha da artıyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın da “İktidar Osmangazi'den 7 yılda 70 milyon aracın geçmesini başarı gibi sunuyor. Oysa günlük 40 bin araç garantisi verildi. 7 yılda 102 milyon araç geçmesi gerekiyordu. TL'deki değer kaybı ve enflasyon farkı yok sayılsa bile 7 yılda köprüye ödenen garanti tutarı 1.2 milyar doları geçti” dedi.

GARANTİ ÖDEMESİ YAPILIYOR

“Osmangazi Köprüsü için 7 yılda toplam 32 milyon 200 bin araç için garanti ödemesi yapıldı” açıklamasını yapan Akın, “Bu hesaplamaya Türk Lirası'ndaki değer kaybı ve sözleşmedeki enflasyon farkı da dahil değil. Günlük 35 dolar artı yüzde 8 KDV üzerinden Osmangazi Köprüsü'ne araç başına neredeyse bin TL tutarında gelir garantisi verildi. Araç başına KDV dahil gelir garantisi bugünkü kura göre 985 lira (37.8 dolar) tutarına geldi. Bu tutar 185 lira ile 350 lira arasında olan geçiş ücretini karşılamıyor. İktidar Osmangazi Köprüsü'nden geçse de geçmese de tutarı 985 liraya tamamlayıp garanti ödemesi yapıyor. Türk Lirası'ndaki değer kaybı dikkate alınmazsa ve sözleşmedeki enflasyon farkı yok sayılsa bile köprünün 7 yıllık garanti maliyetinin bütçeye yansıması 1 milyar 217 milyon doları aşıyor” diye konuştu.

‘Bütçenin kara deliği'

Osmangazi Köprüsü'nün 1 Temmuz 2014'te hizmete girdiğini anımsatan Ahmet Akın, köprünün araç başına 35 dolar artı KDV üzerinden verilen günlük 40 bin araç geçiş garantisi ile kamu bütçesinde yıllardır dev bir kara deliğe dönüştüğünü söyledi. “70 milyon araç geçtiği açıklaması itiraf niteliğinde” ifadelerini kullanan Akın, “Yılda ortalama 10 milyon aracın geçtiği duyuruluyor. Oysa günlük 40 bin araç geçişi için yılda 14 milyon 600 bin aracın; 7 yılda da 102 milyon 200 bin aracın geçmesi lazım” dedi.