Özgür Özel’den dikkat çeken Katar ve BAE vurgusu

CHP lideri Özgür Özel, yerel seçimlere ilişkin, “Önümüzdeki süreçte birbirine saygılı, birbirinin hakkını, hukukunu gözeten ve birbirine kazandıran, Türkiye’ye kazandıran ama Türkiye ve İstanbul üzerinde eski günlerini arayanların, helikopterle gezip yabancı ülkelere, Katar’a, Birleşik Arap Emirlikleri’ne kupon arsa pazarlayanların yerine milletin parasını millete harcayanların yeniden yetkilendirileceği bir süreci yaşayacağız.” dedi.

Hakan KAYA

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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün emriyle kurulan ve uzun yıllardır atıl durumda olan Sarıyer'deki Büyükdere Atatürk Fidanlığı hizmete açıldı.

İMAMOĞLU: TAMAMEN ORTADAN KALDIRDIK

Büyükdere Atatürk Fidanlığı Açılış Töreni'nde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Büyükdere fidanlığı kelimenin tam anlamıyla bir Atatürk ve cumhuriyet projesidir. İçinde eğitimi, üretimi, kalkınmayı, halkçılığı barındırır. İçinde gerçek yurt sevgisini barındırır. Evrensel düzeyde bir insan ve doğa sevgisini barındırır. Millet, vatan sevgisini barındırır. Cumhuriyetimizin 100. Yılında bu fidanlığı yeniden İstanbullulara ve ülkemize kazandırmanın onurunu, mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. 250 bin metrekarelik bir yeşil alanı yeniden tüm İstanbulluların faydasına ve hizmetine sunarak buranın israfçı, rantçı bir anlayışla talan edilmesi ihtimalini tamamen ortadan kaldırdık.” dedi.

“BELEDİYEMİZİN KASASINDAN TEK BİR KURUŞ ÇIKMADI”

Fidanlığın İBB'nin bütçesinden herhangi bir para çıkmadan yapıldığını anlatan İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü;

*İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin KİPTAŞ kanalıyla bir başka yerde yapmış olduğu bir kentsel dönüşüm projesinde oradaki bir firmanın protokolü imzaladıktan sonra kendisine İstanbul'a bir fayda önererek geliştirdiğimiz bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında yaptığımız protokolle bu projeyi hayata geçirdik.

*Yani bu proje İBB'nin resmi bütçesinden hareketle yapılmış bir yer de değil.

*Burayı Türkiye'nin yapı firmalarından MESA projesiyle yaptığımız bir protokolle belediyemizin kasasından bir kuruş çıkmadan, karşılıklı protokolle yaptığımızın da altını çizeyim.

“VERDİKLERİ OYUN KARŞILIĞINI…”

İmamoğlu'nun ardından kürsüye çıkan CHP lideri Özgür Özel de CHP'li belediyelerin çalışmalarından bahsederek şöyle konuştu:

Türkiye'de 247 belediye başkanımız seçildikleri günden bugüne kadar son dönemlerinde 4 bin 106 tane park açtılar. Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarına oy verenler verdikleri oyun karşılığını beton olarak, çarpık yapılaşma olarak değil, 4 bin 100'ün üzerinde park olarak, ağaç olarak, oksijen olarak geri aldılar. Belediye başkanlarımızın onlara teşekkürü böyle oldu.

*Tüm engellemelere rağmen çok önemli işler yaptılar, yapmaya devam edecekler. Bundan önceki süreçte oy verenleri pişman etmedik. Önümüzdeki haftalarda kamuoyunun da göreceği memnuniyet anketlerimizi yapıyoruz ve CHP'li belediye başkanlarının dokundukları her yerde, her alanda eskiye göre daha yeşil, daha çok insana dokunan, kadına saygılı, kadını kent hayatına katan etkili projeler önemli işler yapıldı. Bunların sayısının artması, bundan sonraki süreçte bu hizmetlerin, bundan önce ulaşamadığı yerlere ulaşması daha çok CHP'li belediye ile mümkün olacak.

“HELİKOPTERLE GEZİP YABANCI ÜLKELERE…”

Özel, İstanbul'u sadece CHP'lilerin oylarıyla kazanmadıklarını, İstanbul İttifakı ile kazanıldığını hatırlatarak şöyle devam etti;

*İttifak ortaklarımız var. Gönül birlikteliğiyle bizimle birlikte olanlar var, ama görüyoruz ki İstanbul'da bu birliktelik İstanbul'a, hepimize iyi geldi.

*Türkiye'de önemli birliktelikler yapıldı. O sürece katkı sağlayan geçmiş dönemde genel başkanlığımızı yapan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na buradan selam ve teşekkürlerimizi iletelim. Onunla birlikte bu iradeyi ortaya koyan Sayın Meral Akşener hanımefendiye, o dönemdeki ittifak ortaklarımıza ve bundan sonra…

*Belki kelime yoruldu, belki çok kalabalık, belki kulağa, zihne ağır geliyor, ondan artık ittifak yerine bu yerel seçimlerde örgütlerimizin, teşkilatların önerileriyle en doğru işbirliklerini yaparak, yani bizim kazanacağımız, sizin kazanacağınız, Türkiye'nin kazanacağı ama rantın ve rantçıların kaybedeceği bir süreç için, önümüzdeki süreçte birbirine saygılı, birbirinin hakkını, hukukunu gözeten ve birbirine kazandıran, Türkiye'ye kazandıran ama Türkiye ve İstanbul üzerinde eski günlerini arayanların, helikopterle gezip yabancı ülkelere, Katar'a, Birleşik Arap Emirlikleri'ne kupon arsa pazarlayanların yerine milletin parasını millete harcayanların yeniden yetkilendirileceği bir süreci yaşayacağız.

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