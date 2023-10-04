Polis denetiminde ilginç tepki: Ben gördüm yaya görmedi

Kadıköy ilçesinde, sivil trafik ekipleri tarafından drone desteğiyle gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, yayalara yol vermeyen 3 sürücüye toplam 5 bin 937 lira ceza kesildi. Ceza alan bir hafif ticari araç sürücüsü, polislere yönelik tepki gösterdi ve "Ben yayayı gördüm, yaya beni görmedi. Yayanın üstünlüğü varsa benim de üstünlüğüm var" dedi.

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Kadıköy Söğütlüçeşme Caddesi’nde, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı sivil trafik ekipleri, özellikle yayalara yol vermeyen sürücülere yönelik denetim gerçekleştirdi. Bu denetimlerde havadan drone kullanılarak destek sağlandı. Denetimler sırasında yayalara öncelik vermediği tespit edilen sürücülere, kişi başı bin 979 lira olmak üzere toplamda 5 bin 937 lira ceza kesildi.

Trafik denetimi sırasında ceza alan bir hafif ticari araç sürücüsü, polis ekiplerine karşı tepki göstererek, “Ben yayayı gördüm, yaya beni görmedi. Paraya ihtiyacınız var sizin galiba. Yayanın üstünlüğü varsa benim de üstünlüğüm var” şeklinde konuştu. (DHA)