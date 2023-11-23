Skandal üstüne skandal! Yardım götürdüğü kadını taciz etti

Seydişehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda “Hizmet görevlisi” olarak çalışırken yardımı götürdüğü Mine D.'ye 2 kez taciz girişiminde bulunduğu ortaya çıkan Mehmet Ölmez yargılama aşamasında müdür oldu. Mine D.'nin şikâyeti üzerine görülen davada Ölmez’e 5 bin 400 lira adli para cezası verildi.

Müslüm EVCİ

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2020 tarihinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Seydişehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda “Hizmet görevlisi” unvanı ile çalışan Mehmet Ölmez, vakfa başvurarak yardım talebinde bulunan Mine D.’nin evine bir adet un çuvalı götürdü.

Ölmez daha sonra kapının önünde bekleyen Mine D.'ye “ Sana sarılabilir miyim?” dedi. Duruma sinirlenen Mine D., Ölmez'i kovdu.

ELİNİ YÜZÜNÜ YIKAMA BAHANESİYLE EVİN İÇERİSİNE GİRMİŞ

Mehmet Ölmez, 28 Mayıs 2021 tarihinde de bu kez Mine D.,'nin evine patates ve soğan yardımı götürdü. Ölmez, ardından elini yüzünü yıkama bahanesiyle kadının evine girdi.

Salona oturan Ölmez, bu kez Mine D.'ye “Omuzlarımı sıkar mısın?” dedi. Duruma sinirlenen Mine D., Ölmez'i evinden kovdu. Yaşananların ardından Mine D., Ölmez'i çalıştığı kuruma şikâyet etti ancak herhangi bir adım atılmadı.

MÜDÜRLÜĞE TERFİ ETTİRİLMİŞ

Bunun üzerine Mine D., Seydişehir Cumhuriyet Savcılığı'na giderek, Mehmet Ölmez hakkında suç duyurusunda bulundu. Mine D., suç duyurusunda kendisine taciz girişimlerinin üzerinden geçen bir yılın ardından Mehmet Ölmez'in Seydişehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na müdür yapılarak terfi ettirildiğini de söyledi.

ADLİ PARA CEZASI VERİLDİ

15 Kasım 2023 tarihinde Seydişehir 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Ölmez'e iki defa işlediği “cinsle taciz” suçu için adli 5 bin 400 lira para cezası verildi.

OLAYIN KAPANMASI İÇİN KADINA 25 BİN LİRA VERMİŞ

Mağdur kadının avukatı ve CHP Meclis üyesi Hikmet Balcı, Mehmet Ölmez'in olayın kapanması için Mine D'ye 25 bin lira verdiğini kaydetti.

Balcı, “Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal’a yakınlığı ile tanınan Hizmetli kadrosunda iken Seydişehir Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğüne atanan ve Mehmet Ölmez bir devlet yardımını götürdüğü bir kadını hanesinde 2 kez taciz etmekten ceza aldı. Mahkeme dosyasında, sanığın ‘olay kapansın' diye kadına 25 bin TL ödediği’ ikrarlar da mevcut. Ayrıca sanık hakkında olaya ilişkin yapılan idari soruşturmalar da bir şekilde kapatılmış ve adli soruşturmada da takipsizlik kararı verilmişti. İtirazlar üzerine dava açılarak sanık cezalandırıldı” dedi.

AKP’Lİ BAŞKANI ZİYARET ETMİŞ

Mehmet Ölmez’in müdür olarak terfi ettirilmesinin ardından AKP’li Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal’ı ziyaret ettiği de ortaya çıktı. AKP’li Tutal, 2022 tarihinde sosyal medya hesabından Ölmez’le birlikte çektirdiği fotoğrafa şu notu düştü:

“Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğüne atanan Mehmet Ölmez’e nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyor, yeni görevlerinin hayırlara vesile olmasını diliyorum”