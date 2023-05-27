Sinan Oğan: Erdoğan’a oy istemeye geldim

Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararına ilişkin, "Bu kararı almamızda seçim öncesi Sayın Meral Akşener'e, Sayın Muharrem İnce'ye ve bize yapılanlar ile bugün bize yapılanların çok büyük etkisi var" dedi.

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Ata İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Antalya’da bir otelde Sinan Oğan’a gönül veren vatandaşlar ve teşkilat buluşması programına katıldı.

Oğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da bulunduğu programdaki konuşmasında, 14 Mayıs öncesinde Antalya programını iptal ettiklerini, o gün kendileri için oy istemeye gelmeyi planladıkları kente bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için oy istemeye geldiğini belirtti.

İLK DEFA AÇIKLIYORUM

Sinan Oğan şunları söyledi:

“Normalde Sayın Erdoğan yarım puan daha alsa seçimler ilk turda tamamlanacaktı. Seçimlerde 15 gün süreyi bizim sayemizde kazanmışsın Sayın Kılıçdaroğlu. Taraftarların bizi linç ediyor. Normalde Cumhur İttifakı taraftarlarının bize ‘Sizin yüzünüzden seçimler ikinci tura kaldı.’ diye laf etmesi gerekir. Onlar bir şey demiyor” Burada ilk defa açıklıyorum. Bu kararı almamızda seçim öncesi Sayın Meral Akşener’e, Sayın Muharrem İnce’ye ve bize yapılanlar ile bugün bize yapılanların çok büyük etkisi var.

Demokrasi bunlar için sadece laftan ibarettir. Bir değişik linç kültürü geliştirmişler. FETÖ vari usullerle bu linç kültürüyle, dedikleri şu ‘çekilin’. Herkes çekilsin. Utanmasalar ‘Sayın Erdoğan sen de çekil ancak öyle seçimi kazanacağız’ diyecekler. Bu linç kültürünün karşısında durmam gerektiğine inandım. Sosyal medyada geliştirdikleri linç kültürüyle insanların şeref ve haysiyetiyle oynayan bir kitleyle yan yana olmam söz konusu olamazdı.”

Sinan Oğan, seçimlere kararlı şekilde çıkarak mücadelelerini verdiklerini bildirerek, “Biz tabanımızla arkadaşlarımızla istişare ettik ve en doğru kararın Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan’ı desteklemek olduğunu gördük” diye konuştu.

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