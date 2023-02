İlk depremde boşaltılan bina ikinci depremde yıkıldı

Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Elazığ'da ilk depremin ardından boşaltılan bir bina çöktü. Bölgede güvenlik önlemi alan 1 polis memuru ile 1 vatandaş göçük altında kaldı. Elbistan'da ise enkaz çalışmasından canlı yayın yapan DHA muhabiri depreme yakalandı.

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğündeki ilk depremin ardından Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki bir deprem daha yaşandı.

İkinci depremde Elazığ’da, Akpınar Mahallesi Susam Sokakta ilk depremde boşaltılan bina çöktü.

Bölgede güvenlik önlemi alan 1 polis memuru ile 1 vatandaş göçük altında kaldı. Ekipler, 2 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Binanın bulunduğu alana gelen Elazığ Valisi Ömer Toraman, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve ilgili yetkililer, çalışmaları yerinden takip ediyor.

CANLI YAYINDA DEPREME YAKALANDI

Kahramanmaraşın Elbistan ilçesindeki 7.7 büyüklüğündeki depremde çok sayıda bina yıkıldı ya da hasar gördü. Depremin en yoğun hissedildiği depremde DHA muhabiri Olcay Düzgün, Yücel ve Şahinler apartmanlarının bulunduğu bölgede canlı yayın yaparken, 7.6 büyüklüğündeki ikinci depreme yakalandı. O anlar an be an görüntülere yansırken, bu depremde bölgedeki 5 bina yıkıldı.

