Kemal Kılıçdaroğlu’ndan canlı yayında ‘net adaylık’ mesajı!

Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda açıklama yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "İsmim üzerinde bir mutabakat olursa itiraz etmeye hakkım olmaz" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu ayrıca SÖZCÜ'nün manşeti ile vatandaşlara da seslendi...

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV ekranlarında İlker Karagöz’ün sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“NEREDE BU TANK?”

*Tank yapılacak demişlerdi nerede bu tank. Tank Palet'te 5 model tank üretildi. Deneme atışları yapıldı tamamı başarılıydı. Seri üretime geçirilecekti, engel oldular.

*Bu vatana ihanettir. Keşke bu konuda dava açılsa. Onların belgelerini gizliyorlar. Tank üreten Türkiye tank üretemez noktaya getirildi. Savunma sanayii farklı bir şeydir. Aselsan'ın nitelikli personellerinin tamamı yurt dışına gitti.

*En değerli insanlarımız yurt dışına gitti. Bunlar gönderiler. Onların tamamı Türkiye'ye gelecek. Biz tanklarımızı İHA'larımızı, SİHA'larımızı üreteceğiz.

*Bizim genlerimizde 100 yıllık Kuva-i Milliye geleneği var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin koltuğunda oturan kimseye el avuç açmaz. Eğer dilenci koltuğuna dönecekse lanet olsun o koltuğa” dedi.

*Yapıcı bir eleştiri gelmedi. Sayın Erdoğan'ı dinlediğinizde ‘Şurası doğrudur' diyebilirdi. Bana göre sağlıksız bir eleştiri yaptı.

*Her şey burada yok bu bir ortak mutabakat metni, altı liderin evet biz bunu yapacağız dediği bir metin. Burada neyi öngörüyoruz? Türkiye'nin teknoloji devrimini yakalamasını, üniversitelerin özerkliğini, adaleti, hukuku öngörüyoruz.

*Türkiye'de bir kez daha yolsuzluk olmasın diye bizim parlamentoda yeni bir yasal düzenleme yapmayı öngörüyoruz.

*Ele aldığımızda meseli yolsuzluklar konusunda gelir dağılımı istihdam yaratma konusunda üreticilerin üretmesi konusunda duyarlıyız. Yani birden fazla konumuz var.

*Eksiğimiz olabilir elbette. Onları da saygıyla karşılarız. Hayat dediğiniz durağan değildir her değişim yeni krizler yaratabilir. Önemli olan bir araya gelip sorunları çözelim demek.

*Devleti bir kişiye teslime derseniz bunu bir kişi yapamaz. Cumhur İttifakı'nın böyle bir çalışması var mı?

*Bir masa etrafında Türkiye'nin sorunlarını tartıştılar mı? Tam tersine Millet İttifakı'nı nasıl dağıtırız diye. Biz ne yaptık. Gayet sakin bir araya geldik bir program yaptık.

“YATIRIMLARI NEDEN YOK ETMEK İSTEYEYİM?”

“Damat İkitelli’de fabrika açtığında ilk ben gittim, babasıyla görüştüm. Neden bu yatırımları yok etmek isteyeyim? Niye yok edeyim savunma sanayiini

*Tank-palet fabrikasını kime verdiler? O fabrikayı şanlı Türk ordusuna verilmesini savunan kim? Ya Allah aşkına bunların tarım bakanı Fransa'ya gidip Fransa tarımına yaptığı katkılar nedeniyle ödül alan bu değil mi?

“SAYIŞTAY’A GİDECEĞİM”

*Gerçekten Sayıştay'a gideceğim. Uzmanlar bir rapor hazırladı. Türkiye'nin 418 milyar dolar parasının hiç edildiğini biliyoruz. Bütçenin denetlendiği kurum Sayıştay.

*Bu kurum 85 milyonun hassasiyetini dikkate alması lazım. Bizim ödediğimiz vergiler nerelere harcandı? Bunu denetleyen kurum Sayıştay'dır. Sayıştay'ın raporlarında 418 milyar doların nasıl harcandığını görmemiz lazım.

*Bizim elimizdeki raporlarla karşılaştıracağız. İktidar rahatsız olduğu için raporlar makaslanıyor. 14 Mayıs'tan sonra yolsuzluğun rakamlarını görmek istiyoruz. 418 milyar dolar 85 milyar vatandaşımızın parasıdır.

*Kul hakkı yendiyse onu takip etmek zorundayız. Ben tek başıma bulmayacağım o işin uzmanları bulacak. Bedeli ne olursa olsun 418 milyar doları alıp bu ülkenin parasını kasaya koyacağız.

“HASAR TESPİT KOMİSYONU KURACAĞIZ”

*Bütün bu kurumların başına liyakatli olanı getireceğiz. Durum ve hasar tespit komisyonu kuracağız. Rakamların doğru dürüst bilinmediği bir Türkiye gerçeği var. Bürokratlar görevlendirilecek ve bize gerçek bir Türkiye rakamı verin diyeceğiz.

*Veriler olmadan kararlar alamazsınız. Devlet bilgiyle, birikimle yönetilir. Devletin kurumlarının liyakatli olmasına önem vereceksiniz. Devlette liyakat vardır, siyasette yoktur. Ekonomide de adalet olmalı. Adaletin toplumun her alanında olmalı bizim de hedefimiz bu zaten.



“SOYGUN DÜZENİ VAR!”

*Ne gücü var bu parlamentonun? AK Partili vekiller ellerini kaldırıp indiriyor. Yanlışı görüyorlar ama bir dönem daha milletvekili olmak için böyle yapıyorlar.

*TMSF, Canikli ile ilişki kurduktan sonra oradaki yolsuzluklar ne savcı tarafından soruşturulabilir, ne mahkemede kovuşturulabilir. Böyle kanun çıkardılar. AK Parti'ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum.

*Siz rüşvet soruşturulmasın diye kanun çıkaran siyesi partiye nasıl oy veriyorsunuz? İlkokula giden çocuk bile bu kadarı olmaz der. Soygun düzeni var. 418 milyar dedik biz bulduk ama belki çok daha fazla.

SÖZCÜ’NÜN MANŞETİNE DENDİ

*Bugün Sözcü Gazetesi’nin manşeti var Erzurum'da insanlar insanlar eksi beş derecede et kuyruğunda. O havza özel ekonomi bölgesi ilan edilecek.

*Burası canlı hayvan et ürünleri konusunda orta doğu ve Kafkasların en büyüğü olacak. Et üretiminde bereketli bir coğrafya insanların eksi bilmem kaç derecede gidip et kuyruğuna girmesine enden olursa bir sorunumuz var demektir. Bugüne kadar hep AK Partiye poy verdiler, yeter desinler artık.

*İnsanlar bu işin içinden iktidarı değiştirerek çıkabilir. Türkiye savruluyor. Bakanla ne yapıyorlar! Vatandaşa verdiğiniz istikbal eksi derecelerde et kuyruğuna gir diyor.

*Hayatın gerçeğini görmüyorlar. Hayatın gerçeğini bu et kuyruğuna girenler görüyor. Havuz medyası kamu kurumlarının verdikleri ilanlarla besleniyorlar.

*Bunların tirajları da göstermelik. Söyledim gerçek tirajları çıkarın ortaya. Namuslu bir denetim komisyonu gelsin baksın bu gazetelerin tirajlarına. Ona göre BİT'ten ilan alsınlar.

“BU GÖREVİ YAPMAK ONURLU BİR ŞEYDİR”

(Temel Bey masaya aday ismi olarak Kılıçdaroğlu’nu getirirse?)

*Şöyle mutabakat olması lazım. Bir adayın gelmesi onun çıkması diye bir şey yok. Öteden beri üzerinde durduğum mutabakat olması. benim itiraz etmeye hakkım yok zaten diyelim ismim üzerinde mutabakat oldu, elbette bu görevi yapmak onurlu bir şeydir.

*Siz neden benim adımı ileri sürüyorsunuz diye özel bir itirazım olmaz. İşin doğasına aykırı olur bu.

İlginizi Çekebilir Kemal Kılıçdaroğlu böyle seslendi: Ben Kemal, geliyorum!