Seçim gecesi çekildi, emekli amiral paylaştı
Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimlerinin ardından seçim kutlamasını evinin balkonundan yapan bir kişi, belinden çıkardığı 4 silahla havaya defalarca kez ateş açtı. Video sosyal medyada çok konuşulurken emekli amiral Türker Ertürk, “Bu amcanın silahlarının ruhsatı var mı?” diye sordu.
Trabzon Akçaabat’ta 28 Mayıs’taki Cumhurbaşkanlığı 2’nci tur seçimlerinde AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesini kutlayan bir kişi, tehlike saçtı.
Seçim sonrası evinin balkonuna çıkan AKP’li seçmen, şarkı eşliğinde belinden art arda çıkardığı 4 silahla havaya defalarca ateş açtı.
O görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan emekli amiral Türker Ertürk, “Bu amcanın silahlarının ruhsatı var mı?” diye sordu.
SEÇİM MAGANDASI 14 YAŞINDAKİ MUHAMMED'İ ARAMIZDAN AYIRDI
Mersin'de ise seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra kent merkezinde Suriyeli sığınmacıların da aralarında bulunduğu grupların sevinç gösterisi kanlı bitti.
AKP Toroslar ilçe binası önünde arkadaşlarıyla sevinç gösterisine katılarak oyun oynadığı sırada yorgun bir merminin başına isabet etmesiyle ağır yaralanan 14 yaşındaki Muhammed Eslek yaşamını yitirdi.