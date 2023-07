Zamların sorumlusunu Konyalılara sorduk, işte çarpıcı cevaplar…

AKP’nin oy deposu Konya’da vatandaşlara zamların sorumlusunu sorduk. Pazar yerinde mikrofon uzattığımız kimi vatandaş zamların sorumlusu olarak fırsatçıları görürken kimi de iktidarın ekonomi yönetimini eleştirdi...

Vatandaş, seçimlerin ardından sonu gelmeyen zamlar nedeniyle geçinemez hale geldi. Alım gücü düşen vatandaş ay sonunu getirebilmek için kuruş hesabı yaparken siyasiler ekonomideki kötü gidişin sorumlusunu ilan etti; “Fırsatçılar” dedi. Peki sokak ne diyor ? Çarşıya, pazara çıkan vatandaş kimi sorumlu görüyor ?

SÖZCÜ, KONYA'DA VATANDAŞLARA MİKROFON UZATTI

SÖZCÜ, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'a en yüksek oyu veren büyükşehirlerin başında gelen Konya’da vatandaşlara mikrofon uzattı ve “Ülkemizde zamları fırsatçılar mı yapıyor, akaryakıt vergilerini fırsatçılar mı artırıyor?” sorusunu yöneltti. Vatandaşların verdiği yanıtlar şu şekilde oldu:

“VERDİK OYUMUZU, ŞİMDİ DE ÇEKİYORUZ”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: Bilmiyorum artık zamları biz mi yoksa baştakiler mi yapıyor? Ama görüyorsunuz, alınmıyor. Kaç para verdik daha bir araba dolduramadık. Yazık yani, veren var veremeyen var. Yazın ortası domates, biber bu fiyata olacak şey mi? Allah herkese kolaylık versin.

Bekir Kavak: Vatan millet için diyerek verdik oyumuzu, şimdi de çekiyoruz. İyi kötü beş sene daha dişimizi sıkacağız, başka çaremiz yok.

“EKONOMİMİZ ÇOK BOZUK VE HİÇBİR ŞEY ALAMIYORUZ”

Cemile Sever: Hem fırsatçılar hem de ekonomi… Ekonomimiz çok bozuk ve hiçbir şey alamıyoruz. Bakın pazara geldik küçücük bir şey aldık, paraya bir şey gelmiyor. Maaşlara zam gelmiyor ama her gün yiyeceğe zam geliyor. Akaryakıt zammını devlet yapıyor, bunun fırsatçılarla alakası yok.

İsmini vermek istemeyen vatandaş: Zamların kesinlikle fırsatçılarla alakası yok. Burada tamamen insanların vicdanına kalan bir şey. Bugün mesela tarlada karpuz kaç para, buraya gelene kadar kaç para? Poşeti 40 liraya aldım. Terazimin elektriği var, arkadaşımın yevmiyesi var. Şu an bir insanın aylığı 15 bin lirayı geçmiyorsa zarardadır.

Ben kendi işimi yapmama rağmen aylığım 10 bin lirayı geçmiyor. Bunun fırsatçılıkla ilgisi yok, şu anki piyasa bunu gerektiriyor. Tarlada karpuz 3 lira. 2 lira nakliyesi var, 1 lira işçiliği var, 2lira benim yevmiyem var, 1 lirada poşetim var. Hepsi toplam 9 lira yapıyor. Bana 1 lira kalıyor ya da kalmıyor.

Yeri geldiğinde bu karpuzu 6 liraya satıyoruz. 10 liraya satınca da fırsatçı oluyoruz. Kimse bunun altında neler var bilmiyor. Baştakiler müdahale etmediği sürece böyle gidecek. Baştakilerin önce, yakıta, nakliyeye, esnafa bir yardımcı olması lazım ki sonra zaten fiyatlar düşer, piyasa yerine oturur.

“BAŞA GETİRDİK, TADINI TUZUNU KAÇIRDI”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: Zamları vatandaş yapıyor, hükümetin hiç suçu yok. Tayyip para verdikçe millet zam yapıyor. Çöpe döküyorlar vatandaşı da sonra böyle mağdur yapıyorlar. Kimse aç falan değil. Herkesin arabası var, mazot pahalıysa almasın. Akaryakıt zammını fırsatçılar mı yaptı bilmiyorum ama hiç sabır yok. Yiyor, içiyor, şişiyorlar sonra hükümeti kötülüyorlar. O kadar zamma benzine mazot zammı da normal, bizce gelecek.

İsmini vermek istemeyen vatandaş: Biraz merhametli bunu gördük, başa getirdik tadını tuzunu kaçırdı. Bir petrole her gün mü zam olur ? Gavurun parasını değerlendirdi. Ama bir daha kazanamaz.

“BU KADAR ZAMMIN BİR ANDA YAPILMASI YANLIŞ”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: Bana göre fırsatçılar bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek istiyor. Üretim, satış Türkiye'de. Herhangi bir şey yok ama kendileri bu fırsatı ganimete çevirip, pahalılıkla millete zulüm ediyorlar.

Asgari ücrete zam yapıldığı zaman hemen akşamında etiketlerin değiştirildiğini gördük. Bunlar çok yanlış. Akaryakıtın zammını ise devlet yapıyor. Bana göre yanlışlıklar var. Bakanlıkların değişmesiyle birlikte insanların seviyesine inemeyen bakanlar durmadan zam yapıyorlar. Bu yanlış, bunun karşısındayız ve tepkiliyiz. Bu kadarın zammın bir anda yapılması yanlış bir yöntem.

Hasan Yeşilgazel: Zamların sebebi tamamen fırsatçılık. Ben de bakkallık yapıyorum, yüzde 90'ı suni. Hükümetin de yeteri kadar denetimi yok ama tamamen şişirme zam bunlar. Benzin zammını hükümet yaptı ama hükümeti suçlamıyorum. Çünkü deprem bölgesinde aşağı yukarı 11 il yok oldu. Onlara ev yapılıyor, girdiler çoğaldı. Bunda hükümetin suçu olduğuna inanmıyorum.

“HEPSİ FIRSATÇILIK”

Hüseyin Yıldız: Mazota zam gelince hadi bakalım her şeye zam. Kusura bakmayın, bu fırsatçılıktır. Şu an millet Recep Tayyip Erdoğan'ı suçluyor ama hiç alakası yok. Millet önce kendisine baksın, her şeyi fırsata döktüler. Akaryakıt zammını kimin yaptığını bilmiyorum ama bu gıda vs. hepsi fırsatçılık.

İsmini vermek istemeyen vatandaş: Zamların sebebi kesinlikle fırsatçılar. Pandemi döneminde de gördük bunu. Hükümetimizin yaptığı bir durum da değildi, fırsatçılık resmen. En ufak bir toka dahi olsa onun bir değeri olur, 3 liraya satmanın hiçbir anlamı yok. Akaryakıt zammında fırsatçılık yok. Ama bir seferde de 6 lira zam gelmesi gerçekten tatmin edici bir durum değil.

“DEVLETİMİZDEN MEMNUNUZ”

Ali Topbaş: Fırsatçılar var. Biz devletimizden memnunuz. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Zamları vatandaşların kendisi yapıyor. Hayat pahalılığı var ama şükür halimizden memnunuz. Kendim hastanede memurum, kendime yetiyorum ve halimden memnunum. Akaryakıt zammını da fırsatçılar yaptı. Ekonomik olarak sıkıntılar çok büyük. Hayat pahalılığı günden güne artıyor. Bugün değilse bile yarın sabah kalktığımızda pahalılık oluyor. Ama inşallah ben düzeleceğini tahmin ediyorum. Allah devletimize zeval vermesin.

İsmini vermek istemeyen vatandaş: Biz kendi kendimize yapıyoruz. Bizim halk olarak taşın altına elimizi sokmamız lazım. Haliyle mazot da pahalı olunca ister istemez her şeye yansıyor. Almak gerçekten çok zor olmuş. Ben kendim inşaatçıyım bugün arkadaşlara yardıma geldim. Gerçekten geçim derdi çok zor. Kiralar 15-20 lira olmuş. Çok zor bir durum.

