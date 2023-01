SÖZCÜ ekibi eczanede nöbet tuttu: 4 kişiden 1’i ilaç bulamıyor

İlaç sıkıntısı uzun süredir aratarak devam ediyor. Özellikle antibiyotik ve çocuk ilaçlarına erişimde ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Vatandaşlar istedikleri ilacı alabilmek için bazen 4-5 tane eczane gezmek zorunda kalıyor. Bir nöbetçi eczanede konuştuğumuz yurttaşlar, "Yetkililer 'Her şey çok güzel' diyorlar ama gelin görün ki ilacımızı dahi bulamıyoruz. Kendi vatandaşlarına sahip çıkmaları lazım" diyerek tepkisini dile getirdi. 20.00-24.00 saatleri arasında önünde nöbet tuttuğumuz eczaneden çıkan ortalama 4 kişiden 1'i ilaç bulamadı ve eli boş döndü.

Batuhan SERİM

Kamera: Ali Selim YAMANLI/SÖZCÜ

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere iktidar yetkililerinin ‘Çağ atladık’ diyerek övündüğü sağlık sisteminde her geçen gün yeni bir kriz patlak veriyor. Vatandaşlar şimdi de ilaç bulmakta sorun yaşıyorlar.

Eczanelerdeki ilaç yokluğu sağlık sektörünü de hastaları da isyan ettirecek boyutlara ulaştı. Özellikle antibiyotik ve çocuk ilaçlarına erişimde ciddi sorun yaşanıyor. Yurttaşlar istedikleri ilacı alabilmek için bazen 4-5 tane eczane gezmek zorunda kalıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise ilaç bulunamamasının nedenini hasta sayısının fazla olmasına bağlıyor.

Koca, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, özellikle çocuk yaş grubu antibiyotikleri, soğuk algınlığı ilaçları, burun spreyi ve benzeri gibi ilaçlarda, mevsimsel olarak hastalık sayısındaki artışa bağlı olarak eksiklik yaşandığını belirterek, “Önümüzdeki haftalarda, eksikliği yer yer hissedilen antibiyotikler, çocuk şurupları dahil olmak üzere tüketimi fazla olan ilaçların önemli oranda üretimi artırılarak piyasaya verilecek” dedi.

Biz de İstanbul Kağıthane’de nöbetçi olarak açık olan bir eczanede, 20.00-24.00 saatleri arasında nöbet tuttuk. 4 saat boyunca ortalama 4 hastadan 1’inin aradığı ilacı alamadan eczaneden eli boş çıktığını gözlemledik.

Daha önce iki eczane gezen ve girdiği, bizim de orada bulunduğumuz, üçüncü eczanede de ‘ilaç yok’ yanıtını alan Engin Atak, “Bu girdiğim üçüncü eczane. İki ilaç arıyorum, ikisini aynı anda hiçbirinde bulamadım, ayrı ayrı var” sözleriyle dert yandı.

SÖZCÜ’ye konuşan vatandaşlar, yaşadıkları durumu şöyle anlattı:

“HER İLACIN ECZANELERDE HER ZAMAN BULUNMASI GEREKİYOR”

Neşe Şahin: “Çocuğum için damla arıyordum, aradığım ilacı bulamadım. Ben de tansiyon hastasıyım, bazen ilaçlarımı bulamıyorum. Beklemek durumunda kalıyorum. Mesela o gün ilaç yoksa tansiyonum yükselebiliyor. Zor durumda kalıyorum.

İlaç bulamayınca insan bir üzülüyor. Mesela şu an aradığım damlayı bu gece çocuğuma vermek istiyordum. Bugün bu eczanenin ‘nöbetçi’ olduğunu görünce çok mutlu oldum, sevindim açık bir yer bulduğum için ama ilacı bulamadım. İçeriye çok umutla girdim ama damlayı bulamadım. Telefon numaralarını aldım, ‘Pazartesi arayın, ilaç elimizde olursa gelin alın’ dediler. Bu semtte başka eczaneler var, onlara da soracağım. Bence her ilacın her zaman eczanelerde bulunması gerekiyor. Üzücü bir şey bu.”

“YETKİLELER ‘HER ŞEY ÇOK GÜZEL’ DİYOR AMA İLAÇ BİLE BULAMIYORUZ”

Yalçın Akkuş: “Antibiyotik arıyordum, doktorun yazdığını bulamadım, muadilini verdiler. Son birkaç aydır çocuğumu sürekli hastaneye götürüyorum, aradığım antibiyotiği hiçbir eczanede bulamıyorum. Daha önce böyle bir sorun yaşanmıyordu. Gittiğim her eczanede bulabiliyordum. Şu an antibiyotiklerde büyük bir sıkıntı var.

Çocuğumun ateşi var şu an mesela, ağrılar içinde, öksürüğü var, ben bana verilen muadil ilacın çocuğuma iyi gelip gelmeyeceğini bilmiyorum. Yetkililer ‘Her şey çok güzel’ diyorlar ama gelin görün ki ilacımızı dahi bulamıyoruz.”

“KENDİ VATANDAŞLARINA SAHİP ÇIKMALARI LAZIM”

Günay Kıvrak: “Antibiyotik ve grip ilacının olmadığını söylediler. Şimdi başka bir eczane arayıp bulacağım. Eczacı tarif etti, bulabilirsek bulacağız… Bulamazsak yapacak bir şey yok; nane, limon… İlaç bulamama sorunu var bu sene. Türkiye gibi bir ülkede sağlık alanında böyle bir eksiklik olması garip bence. Olmaması lazım. Bir an önce bir şeylerin yapılması lazım. Kendi vatandaşlarına sahip çıkmaları lazım.”

“BU SORUNU DAHA ÖNCE YAŞAMIYORDUK”

Meral Öztürk: “Doktor antibiyotik ve grip ilacı vermişti, hem kızıma hem de kendime alacaktım ama bulamadım. Şimdi eczane eczane dolaşacağım. Bu durum bize kendimizi kötü hissettiriyor. Hastayız… Bu sorunu daha önceden yaşamıyorduk, ne oldu ben de anlamadım. Eczacı da şaşkın durum da, ben de şaşırdım… ‘Biz de vermek isterdik ama bize de gelmiyor yoksa müşterimizi neden eli boş çevirelim’ dedi eczacı.”

“BAŞKA ECZANELERE BAKACAĞIM…”

Deniz Ardaş: “Kulak damlası alacaktım ama yokmuş. Şimdi başka bir eczaneye bakacağım.”

