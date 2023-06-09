SÖZCÜ’nün haberi ses getirdi: Hepsi bıraktı

SÖZCÜ'nün "Yeni kabinenin çifte maaşlıları" haberi ses getirdi. Çift maaşlı bakanların tümü çifte koltuk ve ücretlerinden vazgeçti.

Deniz AYHAN

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye Yüzyılı’nın Yeni Kabinesi” olarak açıkladığı kabinenin yeni isimleri çift maaşlı çıkmıştı.

SÖZCÜ’nün “Yeni kabinenin çifte maaşlıları” başlık haberi sonrası, yeni bakanların tümü çifte koltuklarını bıraktı.

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın ardından, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ve Sanayi Teknoloji Bakanı Fatih Kıcır da ikinci koltuklarından ayrıldı.

KARDEMİR, KARDÖMAK, TUSAŞ, ASELSAN…

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tarım Kredi Holding Tohumculuk A.Ş yönetim kurulu üyeliği görevinde bulunuyordu.

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar da KARDEMİR, KARDÖKMAK ve Enerji Piyasaları İşletme AŞ. (EPİAŞ)Yönetim Kurulu üyesiydi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, müşterek bahis düzenleyen Yüksek Komiserler Kurulu üyeliğinden istifa ederken, Ticaret Bakanı Ömer Bolat da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Yönetim Kurulu üyeliği görevini bıraktı.

Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ise Türk Telekom TT Mobil A.Ş'de Yönetim Kurulu Başkanıydı. Uraloğlu Bakanlık görevinin tebliğ edilmesi sonrası bu görevinden ayrıldı.

Yeni kabinede Sanayi Teknoloji Bakanı olan Mehmet Fatih Kacır ise ASELSAN Yönetim Kurulu üyesiydi. Kacır da bu görevini bıraktı. İkinci koltuklarından ayrılan Bakanlar, 14-40 bin lira arasında aylık ücret alıyordu.

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