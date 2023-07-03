Bariyere çarptı otomobil kanala düştü: 1 ölü
Rize'nin Çayeli ilçesinde bariyere çarparak kanala düşen otomobildeki sürücü Aykut Nişan (33) hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Rize’de gerçekleşen kaza, dün saat 23.00 sıralarında Karadeniz Sahil Yolu’nda meydana geldi. Aykut Nişan idaresindeki 53 AR 500 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile yoldan çıkan otomobil, yağmur kanalına düştü.
Kazada sürücü hayatını kaybetti, araçtaki Enis Kopuz (32) yaralandı. Kopuz, ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)