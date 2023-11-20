Karda mahsur kaldılar: 26 kişi 5 saatte kurtarıldı
Bolu'da yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 20 kampçı ile 6 tesis çalışanı, AFAD'ın koordinesinde gerçekleşen 5 saatlik operasyon sonucu kurtarıldı.
Bolu’da Yedigöller Milli Parkı’nda kamp yapmaya giden 20 kişi ile 6 tesis çalışanı, yoğun kar yağışı ve kapanan yollar sebebiyle mahsur kaldı. Kar kalınlığının yarım metreyi aştığı bölgede, AFAD koordinesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Orman Bölge Müdürlüğü ve sağlık ekipleri seferber edildi.
Kapanan yolların açılmasıyla ekipler, 26 kişiyi kurtarmak için 5 saat süren bir operasyon düzenledi. Sağlık kontrolünden geçirilen kişilerin durumlarının iyi olduğu belirtildi. (DHA)