Abone Ol

Yıldırım isabet eden çoban hayatını kaybetti

Diyarbakır'da yıldırım isabet etmesi sonucu ağır yaralanan çoban Miktat Altınbaş yaşamını yitirdi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Yıldırım isabet eden çoban hayatını kaybetti

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu ağır yaralanan çoban tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İlçenin kırsal İncirli Mahallesi Bulutlu mezrasında dün, küçükbaş hayvan otlatırken yıldırım isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Miktat Altınbaş (48), 112 Acil Sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

M.A, buradaki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. (AA)

Yıldırım isabet eden çoban ağır yaralandıİlginizi ÇekebilirYıldırım isabet eden çoban ağır yaralandı
Diyarbakır Sağlık