Yıldırım isabet eden çoban hayatını kaybetti
Diyarbakır'da yıldırım isabet etmesi sonucu ağır yaralanan çoban Miktat Altınbaş yaşamını yitirdi.
Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu ağır yaralanan çoban tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
İlçenin kırsal İncirli Mahallesi Bulutlu mezrasında dün, küçükbaş hayvan otlatırken yıldırım isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Miktat Altınbaş (48), 112 Acil Sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmıştı.
M.A, buradaki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. (AA)