Bilim insanlarından ilginç iddia… Vejetaryenlik de genetikmiş

Yapılan yeni bir araştırma, vejetaryen olmanın kısmen genler tarafından yönlendirilebileceğini öne sürüyor. Bu durum bazı insanların etten vazgeçmekte neden daha çok zorlandıklarını da açıklayabilir.

Sozcu.com.tr

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Birleşik Krallık’ta yetişkinler üzerinde yapılan yeni bir araştırma vejetaryenliğin genlerden geldiğini gösterdi. Bilim insanları, araştırmalarında potansiyel olarak vejetaryenlikle bağlantılı 34 gen tespit etti.

Araştırmaya göre; bazı insanlar vejetaryen olarak yaşayabilecek kadar yapılandırılmış olabilir.

İnsanlar çeşitli dini, etik, çevresel ve sağlıkla ilgili nedenlerden dolayı vejetaryen beslenmeyi tercih edebiliyorlar; ancak ABD’deki Northwestern Üniversitesi’nden uzmanların liderliğindeki araştırmacılar, bu beslenme tercihlerinin aynı zamanda kişinin metabolizması ve farklı gıdaların vücut üzerindeki etkileriyle de yönlendirilebileceğini ileri sürüyorlar.

Yani uzmanlar bir yandan genetiğin de beslenme tercihinde etkili olabileceğini ileri sürüyorlar.

Araştırmacılar da Birleşik Krallık Biobank çalışmasına katılan 5.324 katı vejetaryenin genlerini, vejetaryen olmayan 329.455 kişiyle karşılaştırdı.

Bilim insanları, bu insanlardan 330 binden fazla genomu incelediler ve vejetaryenlikte olası bir rol oynayabilecek 34 gen belirlediler. Bu genlerden üçünün vejetaryen beslenmeyle önemli ölçüde ilişkili olduğu görülürken, 31’inin potansiyel olarak ilişkili olduğu kabul edildi.

Araştırmacılar, “Verilerimiz katı vejetaryen beslenmeye bağlılığın genetikten etkilendiğini gösteriyor” diye yazdılar.

İlgili çalışmanın yazarı, Northwestern Üniversitesi’nden Dr. Nabeel Yaseen şunları söyledi: “Tüm insanlar katı bir vejetaryen diyetle uzun süre hayatta kalabilir mi? Bu ciddi olarak araştırılmamış bir soru. Görünüşe göre vejetaryen olmak isteyen insan sayısı gerçekte olduğundan daha fazla.”

Yaseen, bazı insanların ihtiyaç duyduğu ette lipit bileşenlerin bulunabileceğini düşünüyor ve sözlerine şu şekilde devam ediyor: “Ve belki genetiği vejetaryenliği destekleyen insanlar bu bileşenleri içsel olarak sentezleyebilirler.”

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