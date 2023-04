Elon Musk yapay zekâ şirketi kurdu

Elon Musk, kendi yapay zekâ şirketini kurdu. Yönetici, geçen ay 'X.AI Corp.' adlı bir şirket için başvuruda bulunmuştu.

Özellikle ChatGPT’deki gelişmelerden sonra yapay zekâ konusunda tartışmaların odağında olan Elon Musk, kendi yapay zekâ şirketini kurdu. Musk’ın bu hamlesi, geçtiğimiz günlerde yapay zekânın gelişimine altı aylık bir durdurma isteyen teknoloji liderleri arasında yer almasından sonra dikkat çekti.

The Wall Street Journal ve The Financial Times’ın haberlerine göre; Musk, X.AI Corp. adında yeni bir yapay zekâ şirketi kurdu. Şirket, Nevada’da kuruldu ve şirket yetkilileri olarak da Musk’ı ve ailesinin şirketlerinde önde gelen bir isim olan Jared Birchall’ı listeledi.

Musk, X harfine olan özel ilgisini sık sık gösteriyor, hatta yakın zamanda Twitter, Inc.’in adını da X Corp olarak değiştirdi.

Musk, yapay zekâ projelerine pek de yabancı değil; hemen hemen on yıl önce OpenAI’yi kurdu. Ancak şirketten ayrıldı ve hatta ChatGPT’nin popülerleşmesiyle bu teknolojinin gelişimine altı aylık bir ara vermeye çağıran açık bir mektup imzaladı.

Musk, X.AI Corp için ne gibi planları olduğunu açıklamadı. Ancak Musk’ın yeni şirket girişimine dair ipuçlarını mart ayında, bilim insanı Igor Babuschkin de dahil olmak üzere iki eski DeepMind araştırmacısını işe almasıyla verdiği düşünülüyor.